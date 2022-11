Rio Grande do Sul DetranRS faz alerta em campanha para internet sobre golpe dos falsos leilões

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Os leilões do DetranRS acontecem sempre nas quartas-feiras, e o calendário oficial deve ser consultado no site do Detran Foto: Divulgação Os leilões do DetranRS acontecem sempre nas quartas-feiras, e o calendário oficial deve ser consultado no site do Detran. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Estelionatários têm se utilizado da marca e endereços de depósitos do DetranRS para aplicar golpes na internet, oferecendo em leilão virtual veículos que nunca serão entregues.

Através de anúncios ou mecanismos de busca, a vítima é atraída para páginas que têm aparência de site oficial, utilizando-se do logotipo e identidade visual do Detran, além de endereços e imagens do Google Maps dos depósitos credenciados, induzindo as pessoas ao erro.

Embora não haja estatística oficial (o golpe é enquadrado pela polícia como crime de estelionato), o número de relatos vem crescendo nos últimos anos. Preocupado com isso, o DetranRS desenvolveu uma campanha nas redes sociais alertando para o golpe. A recomendação é sempre verificar a autenticidade do evento no site www.detran.rs.gov.br, no link Leilões virtuais.

Com a pandemia, e a promoção dos leilões realizados à distância, o golpe se tornou mais comum. Por isso, o DetranRS reforça o alerta em peças para Facebook, Instagram, Spotify, Google Ads, sites e blogs relacionados a venda de automóveis, concessionárias, carros usados, manutenção e avaliação de veículos.

Os leilões do DetranRS acontecem sempre nas quartas-feiras, e o calendário oficial deve ser consultado no site do Detran, onde os editais indicam o leiloeiro responsável por evento e o site correto para consultar os bens disponíveis e realizar os lances. Outros órgãos públicos e empresas, como seguradoras, também realizam leilões de veículos. Recomenda-se que esses também sejam consultados nos seus sites oficiais.

Confira abaixo os cuidados necessários para não ser uma vítima do golpe do falso leilão:

1) Confira no site oficial do DetranRS os próximos eventos > detran.rs.gov.br > menu Veículos > Leilões > Calendário de Leilões;

2) Veja nos editais do leilão todos os veículos disponíveis para compra em cada depósito credenciado, seus lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações;

3) Se possível, agende uma visita ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar suas condições pessoalmente;

4) Participe do leilão na data e horário agendados pelo DetranRS e divulgados no site oficial (detran.rs.gov.br);

5) Caso seja atraído por um anúncio, desconfie de sites de leiloeiros que não sejam hospedados no Brasil (sem o final “.br”);

6) Pesquise a empresa em sites de reclamação e/ou mídias sociais;

7) Suspeite de veículos que pareçam novos ou de concessionárias;

8) Não faça transferências bancárias. Nos leilões do DetranRS, o pagamento do valor de arremate se dá por meio de guia de arrecadação própria (GAD-L), quitada na rede bancária conveniada. Somente o valor da comissão do leiloeiro será conforme instruções do mesmo (detalhadas sempre no item 9.4 do Edital).

Quem for vítima desse tipo de golpe deve comunicar o fato à Polícia Civil, por meio de um boletim de ocorrência. O registro deve ser feito preferencialmente pela internet, por meio da Delegacia Online, ou presencialmente em uma Delegacia de Polícia.

