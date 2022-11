Grêmio “Meu empresário tem conversado, escutado as propostas”, diz Renato Portaluppi sobre a permanência no Grêmio em 2023

Por Lorenzo Rivero | 2 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Treinador ainda comentou que tem o sonho de trabalhar na Seleção Brasileira, mas não depende dele e sim do pensamento do presidente da CBF Foto: Reprodução/Grêmio TV Treinador ainda comentou que tem o sonho de trabalhar na Seleção Brasileira, mas não depende dele e sim do pensamento do presidente da CBF (Foto: Reprodução/Grêmio TV Foto: Reprodução/Grêmio TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (02), véspera da última partida do Grêmio no Brasileirão da Série B. O jogo é contra o Brusque e acontece na Arena do Grêmio, às 20h. Um dos assuntos mais debatidos é a permanência ou não de Renato.

Em sua entrevista, o comandante tricolor foi perguntado logo de início sobre sua permanência na Arena. Renato admitiu que o seu empresário está ouvindo as propostas, mas nada será resolvido antes das eleições gremistas.

“Meu empresário tem conversado, escutado as propostas e o mais importante de tudo agora é aguardar o próximo dia 12 para que a gente possa andar e andar bem. Estou dando oportunidade para conversar com os dois, mas o martelo se bate depois do dia 12…”, falou Renato Portaluppi.

O treinador ainda falou de alguma possibilidade de ir para a Seleção Brasileira, mas que não deixaria o Grêmio na mão. Renato chegou a falar em possibilidade de deixar uma cláusula em seu contrato, caso, tenha alguma proposta da CBF para assumir a Seleção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio