Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Grêmio vencia o clássico até os 51 minutos do segundo tempo quando o Inter conseguiu o gol de empate Foto: Morgana Schuh/Grêmio Grêmio vencia o clássico até os 51 minutos do segundo tempo quando o Inter conseguiu o gol de empate (Foto: Grêmio/Reprodução Foto: Morgana Schuh/Grêmio

Grêmio e Inter entraram em campo nesta quarta-feira (02) pela final do Campeonato Gaúcho Feminino 2022. O jogo foi emocionante e acabou empatado em 1 a 1, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. As Gurias Gremistas estavam vencendo até os 51 minutos do segundo tempo, quando em jogada de ataque, as Gurias Coloradas empataram o clássico no último minuto.

Primeiro Tempo

Aos 06 minutos, após cruzamento na área, Lelê cabeceia por cima do gol, mas não assustou o gol gremista. Tiro de meta para o Grêmio. Aos 14 minutos, Mayara errou a saída de bola, Luany roubou a bola, mas chutou muito mal e perdeu boa chance para o Grêmio.

Aos 27 minutos, Lais se chocou de cabeça com Juliana e ficou caída no gramado. Jogo foi parado para atendimento da gremista. Aos 28, Luany tabela com Caty, que invadiu a árae e cruzou. Lais chegou atrasada e perdeu a melhor chance do Grêmio até agora.

Aos 39 minutos, Karla Alves conduziu pelo meio e arriscou um chute de fora da área. A bola explodiu na trave de Mayara. Aos 46, Capelinha arriscou de longe. A bola fez uma curva, e Lorena espalmou para escanteio

Segundo tempo

No primeiro minuto de jogo, em primeiro ataque tricolor, Luany finaliza, Cássia pegou o rebote e Tamara colocou a mão na bola dentro da área. O pênalti foi marcado. Tamara, jogadora do Inter, foi expulsa por evitar o gol. Lais cobra no canto esquerdo de Mayara e o Grêmio sai na frente.

Aos 15, Lelê é derrubada por Lorena e a arbitragem marcou falta na atacante do Inter na linha da grande área. Aos 30 minutos, Inter tentou o empate, mas o Grêmio controlou bem a partida com uma jogadora a mais

Aos 51, no apagar das luzes, o Inter chega ao empate no Beira-Rio. Após cruzamento da direita, Isabela dividiu com Pati Maldaner dentro da área e empatou o clássico.

Com o empate, quem vencer na Arena do Grêmio fica com o título. Como não há saldo de gols qualificado na decisão, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. A decisão do Gauchão Feminino está marcada para às 13h45 do próximo domingo (06).

