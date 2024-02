Futebol Deu samba! Brasileiros comandam goleada do Real Madrid sobre o Girona no Campeonato Espanhol

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os gols do jogo foram marcados por Vini Jr., Bellingham (duas vezes) e Rodrygo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No sábado (10) de Carnaval, os brasileiros deram show na goleada do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Girona, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha), em jogo válido pela 24ª rodada de La Liga. Os gols do jogo foram marcados por Vini Jr., Bellingham (duas vezes) e Rodrygo.

Com este resultado, o time de Carlo Ancelotti alcançou os 61 pontos e abriu distância de quatro pontos sobre o Girona na liderança da competição. Vale destacar que o time da capital tem apenas uma derrota em toda a competição.

O Girona foi surpreendido logo aos seis minutos de jogo com um golaço de Vini Jr., que condicionou o restante da partida: o brasileiro conduziu a bola da ponta-esquerda para o centro e mandou uma bomba de fora da área, no canto esquerdo do goleiro Gazzaniga.

Com vantagem no placar, o Real Madrid manteve o controle do jogo e evitou que o Girona criasse chances claras de gol. Prova disso é que na primeira etapa as equipes praticamente dividiram a posse de bola (49% a 51%), com larga vantagem do time merengue nas finalizações (7 a 1).

Ainda na primeira etapa, Bellingham ampliou o placar após receber um belo passe de três dedos de Vinicius Júnior (de novo ele!). O inglês infiltrou entre os zagueiros do Girona, driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, a dobradinha Vini-Bellingham funcionou novamente: o brasileiro partiu para cima de Yan Couto, lateral da Seleção Brasileira (e que teve péssima atuação no jogo), invadiu a área com facilidade e finalizou em cima de Gazzaniga. No rebote, Bellingham chegou de trás e marcou o terceiro do Real Madrid.

Por fim, Rodrygo marcou o quarto gol do Real Madrid em nova jogada com participação de Vinícius Júnior: o camisa 7 do Real Madrid roubou a bola de Yan Couto e acionou o Menino da Vila, que conduziu até a entrada da área e finalizou colocado para dar números finais ao placar.

O próximo jogo do Real Madrid acontece nesta terça-feira (13), às 17h (hora de Brasília), fora de casa diante do RB Leipzig, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Uefa Champions League. O Girona, por sua vez, enfrenta o Atlhetic Bilbao no dia 19 (segunda-feira), às 17h (hora de Brasília), fora de casa por La Liga. As informações são do site Lance.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/deu-samba-brasileiros-comandam-goleada-do-real-madrid-sobre-o-girona-no-campeonato-espanhol/

Deu samba! Brasileiros comandam goleada do Real Madrid sobre o Girona no Campeonato Espanhol

2024-02-11