Futebol Juventude e Novo Hamburgo empatam em 1 a 1 pela sétima rodada do Gauchão

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Erick Farias abriu o placar para o Juventude e Luan Parede empatou o jogo. (Foto: Gabriel Tadiotto/ECJUventude)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tudo igual no Estádio do Vale. Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho e disputada na noite do último sábado (10), Juventude e Novo Hamburgo empataram em 1 a 1. O placar foi mexido no primeiro tempo pelas duas equipes. Erick Farias abriu o placar para o Juventude e Luan Parede empatou o jogo.

A equipe de Roger Machado agora soma 13 pontos e segue na terceira posição da tabela. Na oitava rodada, o Juventude visita o São Luiz nesta terça-feira (13), às 20h, no 19 de Outubro. Já o Novo Hamburgo, que ocupa a sexta posição, com 9 pontos, viaja até Bagé para enfrentar nesta quarta-feira (14) o Guarany, às 21h30min, no Estádio Estrela D´Alva.

O jogo

A partida começou sob o controle alviverde. Aos cinco minutos, a primeira boa chegada pela esquerda. Jefferson levantou na segunda trave, Lucas Barbosa subiu mais alto que o marcador e desviou de cabeça perto da trave esquerdo. No minuto seguinte, novamente o camisa 21 cabeceou, dessa vez por cima. Após escanteio da direita, a bola sobrou para Jefferson que soltou a bomba de fora da área, mas o zagueiro Marcão apareceu para salvar a equipe adversária.

O Ju abriu o placar aos 21. Em jogada trabalhada pela direita, Jadson fez o cruzamento perfeito na área para Erick Farias, que apareceu sozinho na área e testou forte, sem chances de defesa para Lucas Maticoli. O Novo Hamburgo chegou ao empate com Parede, aproveitando posição de impedimento para desviar de Lucas Wingert, aos 30. Na última chegada do Verdão na primeira etapa, Erick Farias passou em velocidade pelo marcador e serviu para Jadson, que bateu forte e Lucas Maticoli fez grande defesa.

O Ju começou pressionando na etapa complementar. No primeiro minuto, Jean Carlos aproveitou jogada de contra-ataque e concluiu cruzado para defesa de Lucas Maticoli, que espalmou para escanteio. Na cobrança, Lucas Barbosa cabeceou e acertou o travessão do Novo Hamburgo. A partida seguiu com a equipe de Roger Machado tendo mais posse de bola, buscando o gol, mas parando no forte poder defensivo da equipe adversária. Aos 47, Kleiton foi lançado por Matheus Vargas nas costas da zaga, bateu na saída do goleiro, mas a bola passou perto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/juventude-e-novo-hamburgo-empatam-em-1-a-1-pela-setima-rodada-do-gauchao/

Juventude e Novo Hamburgo empatam em 1 a 1 pela sétima rodada do Gauchão

2024-02-11