Prefeitura de Porto Alegre abre concurso público para profissionais de Educação Física

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2024

Profissionais irão atuar em unidades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e da Secretaria de Saúde. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap), abriu um concurso público para profissionais de Educação Física. O edital nº 014/2024 foi publicado em edição do Diário Oficial de Porto Alegre, na última sexta-feira (9). Há uma vaga prevista, mais a formação de cadastro reserva, para atuação em unidades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e da Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

Esta é a primeira vez após 20 anos que ocorre concurso no município de Porto Alegre para profissionais de Educação Física. “É uma grande oportunidade para qualificarmos, ainda mais, o quadro de profissionais que se dedicam todos os dias pelo esporte, saúde e lazer na Capital” afirma a titular da Smelj, Débora Garcia.

Requisitos mínimos

Entre os requisitos mínimos está a conclusão de curso de graduação em bacharelado de Educação Física e registro profissional no Conselho Regional de Educação Física do Estado do Rio Grande do Sul (CREF2/RS).

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) a partir das 10h do dia 15 de fevereiro até as 17h do dia 15 de março. A previsão é que a prova ocorra no final de maio.

