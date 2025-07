Política “Deus está nos preparando grandes coisas”, diz Tarcísio de Freitas sobre disputar o Planalto em 2026

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Governador participou de um evento em Embu das Artes e chegou a ser chamado de “presidente” por aliados Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao ser questionado por um eleitor durante evento na Grande São Paulo, nesta quinta-feira (17), sobre se será candidato à Presidência da República, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou: “Deus está nos preparando grandes coisas.”

Tarcísio participou da entrega de unidades habitacionais em Embu das Artes. Além dele, também estava presente o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Ao longo da agenda, o governador foi chamado de “presidente” por aliados políticos, em discursos com forte tom eleitoral. Lideranças da região afirmaram que “São Paulo está pequeno para Tarcísio”, em uma referência direta à possível candidatura do ex-ministro da Infraestrutura ao Palácio do Planalto em 2026.

As manifestações ocorrem em meio à indefinição da direita sobre o nome que irá disputar a sucessão presidencial daqui a pouco mais de um ano e meio. Com Jair Bolsonaro inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Tarcísio tem sido citado como um dos possíveis nomes para liderar o campo conservador na corrida.

O chefe-do Executivo paulista evitou responder às declarações durante seu discurso e não concedeu entrevista coletiva a jornalistas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/deus-esta-nos-preparando-grandes-coisas-diz-tarcisio-de-freitas-sobre-disputar-o-planalto-em-2026/

“Deus está nos preparando grandes coisas”, diz Tarcísio de Freitas sobre disputar o Planalto em 2026

2025-07-17