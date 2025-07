Inter Inter segue a preparação intensa para encarar o Ceará pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

O Inter tem mais dois dias de preparação para definir o time titular que enfrentará a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte/Internacional O Inter tem mais dois dias de preparação para definir o time titular que enfrentará a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Mesmo com o frio característico do inverno gaúcho e a chuva que caiu sobre Porto Alegre, o elenco do Inter demonstrou empenho e foco total na manhã desta quinta-feira (17), durante mais uma sessão de treinamentos no centro de treinamentos do clube. O trabalho faz parte da preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, válido pela 15ª rodada da competição.

Sob comando do técnico Roger Machado, a equipe realizou atividades técnicas e táticas no gramado, com atenção voltada aos ajustes estratégicos e ao posicionamento em campo.

O treinador tem utilizado as sessões para observar alternativas, ajustar movimentações e testar variações de sistema com vistas ao duelo contra o Ceará, marcado para o próximo domingo (20), às 11 horas, no estádio Beira-Rio.

Com mais dois dias de atividades antes da partida, a comissão técnica deve intensificar os trabalhos de definição da equipe titular, além de avaliar o desempenho físico e técnico dos jogadores disponíveis. A expectativa é de que o grupo esteja em sua melhor forma para buscar mais três pontos diante da torcida colorada.

O confronto contra o Ceará é considerado importante dentro da trajetória colorada no torneio, especialmente para consolidar a evolução tática e retomar posições na tabela. O Beira-Rio, mais uma vez, será palco de uma partida matinal, com previsão de bom público apesar das condições climáticas.

Além dos treinos em campo, os jogadores também passaram por atividades internas e trabalhos específicos de recuperação muscular ao longo da semana. A presença constante de Roger ao lado dos atletas tem sido destacada como um dos fatores que reforçam o comprometimento do grupo.

O Inter vem apostando na consistência e na entrega de seus jogadores para manter a boa sequência na temporada. A partida contra o Ceará deve representar mais um teste de força diante de um adversário tradicional, em um duelo que promete equilíbrio e intensidade.

2025-07-17