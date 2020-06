Magazine Devido a pandemia, ator Rafael Cardoso fecha restaurante no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ator fechou estabelecimento. (Foto: Reproduçao/ Instagram)

Após o chef de cozinha Henrique Fogaça precisar fechar seu restaurante devido a crise econômica gerada pelo novo coronavírus, agora foi a vez do ator Rafael Cardoso também precisar fechar o seu empreendimento.

O artista e sua mulher, Mariana Bridi, eram sócios do restaurante chamado ‘Puro’ que fica no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Mesmo tendo que fechar o estabelecimento, o casal vai tentar mantar os outros dois.

Em uma live em seu Instagram, Mariana falou sobre o fechamento do espaço: “É muito louco a gente ter que dar adeus a uma coisa que construiu com muito carinho. A gente fechou agora para quem sabe reabrir em outro momento. Além da coisa financeira, de todo o desgaste, porque tem que fechar corretamente, pagar os funcionários etc, também é a coisa emocional. A gente está tendo que fechar ciclos do nada, sem poder se despedir, disse ela na web.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine