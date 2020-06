Magazine Paolla Oliveira se manifesta após morte de criança em Recife

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Paolla Oliveira se manifesta após morte de criança em Recife. (Foto: Reprodução/Instagram)

Nesta sexta-feira (5), Paolla Oliveira fez um desabafo por meio de seu perfil no Instagram a respeito do caso do menino Miguel Otávio, de cinco anos, que morreu depois de cair do 9º andar de um prédio em Recife, capital de Pernambuco.”A dor inimaginável de uma mãe que perdeu seu filho pro racismo e descaso. Em que tipo de sociedade completamente insensibilizada e irresponsável pelos atos, consequências e palavras estamos vivendo? Onde vamos parar?!”, esbravejou a atriz, complementando o post com a hashtag #JustiçaPorMiguel.

Na imagem compartilhada por Paolla, há o trecho da entrevista concedida pela mãe de Miguel, Mirtes Renata, à Rede Globo de Pernambuco. “Ela confiava os filhos dela a mim e à minha mãe. No momento em que confiei o filho a ela, infelizmente ela não teve paciência… Se fosse eu, não teria nem direito de fiança.”Nos comentários, seguidores da artista demonstraram apoio e também indignação pelo ocorrido.”Está é a mais pura verdade, a falta de amor e paciência com o próximo. Era apenas uma criança” escreveu uma internauta. “Não consigo entender. Como ser humano e mãe, meu coração sente a dor por essa mãe”, afirmou outra.

Mirtes contou ainda na entrevista que ela e a mãe se revezavam no trabalho de domética e era a avó quem cuidava de Miguel no dia em que Mirtes precisava trabalhar no condomínio no Centro de Recife. No entanto, na última terça-feira (2), dia do acidente, a avó precisava buscar uma receita médica e não poderia cuidar do garoto, que acompanhou Mirtes até o apartamento dos patrões.Ao descer para passear com o cachorro da família, a empregadora permitiu que Miguel Otávio Santana da Silva entrasse no elevador sozinho para procurar a mãe. Ele acabou se perdendo no prédio, desceu no 9° andar, onde fica uma área comum com os aparelhos de ar-condicionado, e caiu de uma altura de 35 metros após escalar a grade de proteção dos equipamentos.

