Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

A atriz recebeu comentários em sua foto. (Foto: Reprodução/Instagram)

Adriane Galisteu usou seu Instagram na tarde desta sexta-feira (5) para compartilhar com seus mais de 3,4 milhões de seguidores da rede social mais algumas de suas fotos da rotina fitness que vem adotando durante a quarentena.

Desta vez, a apresentadora posou com uma espécie de biquíni fitness, composto por um top cinza e com a parte de baixo em um tom claro de azul, além de óculos escuros, boné de aba reta e tênis preto.

Na legenda da postagem, a loira compartilhou parte da letra da canção “Além do Horizonte”, de Roberto e Erasmo Carlos. “Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza”, escreveu.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios à boa forma apresentada por Galisteu no alto de seus 46 anos. “Corpo lindo e barriga chapada perfeita”, disparou uma fã. “Está uma menina, como o tempo lhe faz bem”, escreveu um segundo. “Corpo lindo e perfeito”, descreveu um terceiro.

Porém, nem só de elogios vive Adriane Galisteu. Em um dos comentários, uma seguidora disse que a apresentadora estaria “só pele e osso”, no que foi rechaçada por alguns fãs, que a acusaram que estar com inveja da boa forma da loira.

