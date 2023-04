Geral Dez brasileiros fogem do Sudão para o Egito em ônibus de time de futebol

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Imagem mostra jogadores do Al Merrick, time de futebol do Sudão. Brasileiros que integram o clube deixaram o país após sair da capital. (Foto: Reprodução)

Dez brasileiros que haviam saído no domingo (23) de Cartum, capital do Sudão, conseguiram atravessar a fronteira do país e entraram no Egito na segunda-feira (24), segundo informou o Itamaraty. Tratam-se de nove jogadores e membros da comissão técnica do time de futebol Al-Merrick e de uma servidora do Itamaraty que estavam na capital sudanesa em meio ao conflito violento iniciado no dia 16 de abril.

O grupo saiu da capital sudanesa em direção ao Egito em um ônibus fornecido pelo clube de futebol e percorreu cerca de mil quilômetros até a fronteira. O Itamaraty afirma que estavam em contato com eles e todos receberão assistência a partir de agora na cidade egípcia de Assuã, onde servidores da embaixada brasileira no Cairo se encontram. Eles serão alojados e em breve repatriados.

Um dos jogadores da comitiva, Paulo Sérgio Luiz de Souza, criticou o Itamaraty nesta segunda-feira em entrevista à TV Globo. Desde o dia 16, quando os conflitos se iniciaram, ele tentava sair da capital sudanesa. “Não tivemos, em nenhum momento, a ajuda do Itamaraty”, declarou.

O Itamaraty informou que tem mantido contato com outros países que também têm cidadãos no Sudão para ações coordenadas de retirada, mas necessitava de condições de segurança para isso. A França, o Reino Unido e os Estados Unidos conseguiram retirar seus funcionários e dependentes da embaixada no domingo, mas em operações complexas com grande aparato de segurança. A União Europeia informou que mais de mil cidadãos foram retirados do país.

A China e outros países árabes também retiraram centenas de seus cidadãos que moravam no país africano, segundo a agência de notícias France-Press.

Segundo o Itamaraty, havia 16 brasileiros em Cartum no início do conflito. Contando com o grupo que chegou ao Egito, 15 deixaram a capital, incluindo três crianças que estavam acompanhadas do pai e foram transportadas em um comboio da ONU. A outra é uma médica vinculada ao Médico sem Fronteiras (MSF), que saiu no programa de retirada planejado pela organização.

O único brasileiro que permanece na capital não conseguiu se juntar ao ônibus do Al-Merrick por causa da falta de segurança para chegar ao ponto em que o ônibus partiu.

Ainda conforme o Itamaraty, o governo brasileiro teria chegado a viabilizar a retirada mais ampla em coordenação com a ONU e com países europeus, que não pôde ser concretizada por questões de deslocamento e segurança.

Ao menos três tentativas de cessar-fogo, incluindo um pedido do Secretário-Geral das ONU, António Guterres, fracassaram nos últimos dias. Mais de 420 pessoas morreram e 3,7 mil ficaram feridas até o momento, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). “O Governo brasileiro endossa o pedido feito pelo Secretário-Geral das Nações Unidas para o estabelecimento imediato de cessar-fogo de três dias”, disse o Itamaraty.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que os generais que se enfrentam no Sudão acordaram um cessar-fogo de três dias a partir da meia-noite desta terça-feira (25), mas o anúncio é visto com desconfiança após as tentativas fracassadas. “Durante esse período, os Estados Unidos esperam que o Exército e as FAR respeitem plenamente e de imediato o cessar-fogo”, afirmou Blinken em um comunicado na segunda.

O conflito no Sudão é uma disputa de poder entre os generais Abdel-Fattah Burhan e Mohammed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti. Burhan, atual presidente do país, comanda o Exército sudanês e batalha contra as Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar comandado por Hemedti, que ocupa o cargo de vice-presidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

