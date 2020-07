Magazine Dez dias após anunciar gravidez, Mariana Rios revela que sofreu aborto

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

"Só quem passou por isso é capaz de mensurar a dor que estou sentindo", escreveu a atriz sobre ter perdido o bebê. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mariana Rios fez um post no Instagram em que revela ter sofrido um aborto espontâneo. “Meu filho, te recebi dentro de mim com todo meu amor. Seu coração que batia acelerado e forte, de repente parou. Você precisou partir e não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus”, escreveu no post.

A atriz fez uma declaração emocionante, em outro trecho ela diz: “Apenas aceito e confio que tudo que acontece é para o nosso bem. Só quem passou por isso é capaz de mensurar a dor que estou sentindo”.

Fabiana Justos, filha do empresário e apresentador Roberto Justus, comentou: “Sinto muito! Eu sei como é triste, só quem passa por isso sabe… Mas saiba que os planos de Deus são perfeitos… a gente não entende na hora mas com o tempo a gente compreende tudo”.

Mais mulheres como a modelo Mariana Weickert, que deu à luz recentemente, as apresentadoras Leda Nagle e Flávia Viana, e a atriz Patrícia Barros contaram também ter sofridos abortos naturais e demonstraram apoio à Mariana Rios.

Muitas personalidades falaram sobre o amor que sentem pela artista e a desejaram força.

A atriz, de 35 anos, tinha anunciado a gravidez na rede social em 1º de julho. “Julho! O mês em que eu agradeço o privilégio de ter nascido e renascer a cada ano! Você sempre chega trazendo vida! “Dessa vez você trouxe o presente mais lindo do mundo: outro coração batendo dentro de mim”, escreveu ao comemorar que estava grávida.

