"Mari passei por isso duas vezes e hoje tenho duas meninas. Seu baby virá na hora certa e cheio de saúde", escreveu a apresentadora. (Foto: Divulgação)

A apresentadora Ticiane Pinheiro desabafou nas redes sociais em apoio à atriz Mariana Rios.

Em uma publicação nas redes sociais, ela fez questão de oferecer uma mensagem de otimismo para a atriz que perdeu o filho que esperava.

“Mari passei por isso duas vezes e hoje tenho duas meninas. Seu baby virá na hora certa e cheio de saúde. Deus sabe o que faz. Confie e já já você estará com seu filho no colo. Tô aqui para o que você precisar! Beijos!”, disse ela.

Mariana revelou, no sábado (11), que perdeu seu primeiro bebê após sofrer um aborto espontâneo.

Ela anunciou a perda em seu Instagram e emocionou os fãs ao se manifestar sobre o momento.

“Meu filho, te recebi dentro de mim com todo meu amor. Seu coração que batia acelerado e forte, de repente parou. Você precisou partir e não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece é para o nosso bem”, começou dizendo.

Fabiana Justos, filha do empresário e apresentador Roberto Justus, comentou: “Sinto muito! Eu sei como é triste, só quem passa por isso sabe… Mas saiba que os planos de Deus são perfeitos… a gente não entende na hora mas com o tempo a gente compreende tudo”.

Mais mulheres como a modelo Mariana Weickert, que deu à luz recentemente, as apresentadoras Leda Nagle e Flávia Viana, e a atriz Patrícia Barros contaram também ter sofridos abortos naturais e demonstraram apoio à Mariana.

