Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são criticados por levarem fotógrafa à maternidade

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Giovanna Ewbank mostra primeira foto de Zyan. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após compartilhar a primeira foto do filho, Zyan, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão enfrentando críticas por conta das imagens. Tudo porque levaram uma fotógrafa para a maternidade, o que estaria proibido pelo hospital devido às regras de isolamento impostas pela pandemia do coronavírus.

A polêmica foi tamanha porque muitas mães que tiveram o filho na Maternidade Perinatal Laranjeiras, no Rio de Janeiro, durante a quarentena se sentiram injustiçadas por terem sido impedidas de fazer o mesmo que o casal quando deram à luz. Outros criticaram a postura das celebridades por terem levado uma profissional para registrar o momento em um cenário repleto de restrições.

A maternidade se pronunciou sobre as críticas, por meio de nota oficial divulgada em sua página no Instagram. “A Perinatal informa que sua política atual de não autorizar a presença de fotógrafos na sala de parto está mantida. Um gestor de uma de nossas unidades abriu uma exceção e autorizou a entrada de um fotógrafo que apresentou um teste negativo para Covid-19, o que está em desacordo com o nosso protocolo. O referido fato está sendo devidamente apurado para a adoção das devidas medidas disciplinares”, diz o comunicado.

O terceiro filho de Ewbank e Gagliasso, nasceu na noite de quarta-feira (8), na capital carioca. A informação foi divulgada pelo humorista Hélio de la Peña logo após comandar uma live na #ocupaçãoLapena no perfil de Gagliasso no Instagram.

“Êêêêê seja bem-vindo, Zyan! Durante nossa live pós lives, recebemos a notícia maravilhosa do nascimento de Zyan. Parabéns, Gio Ewbank e Bruno Gagliasso”, ele escreveu. Mãe de Bless, de 4 anos, e Titi, de 6, a atriz anunciou poucas horas antes do nascimento de Zyan um chá de bebê virtual e solidário para ajudar as crianças atendidas pela organização Aldeias Infantis. Os presentes serão doados à instituição.

