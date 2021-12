Mundo Dez dicas para ter a melhor experiência no cassino online em Portugal

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Nem sempre é fácil perceber como garantir uma experiência que vá de encontro com aquilo que você realmente procura Foto: Freepik Nem sempre é fácil perceber como garantir uma experiência que vá de encontro com aquilo que você realmente procura. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Não fará qualquer tipo de sentido avançar para um registro de conta no cassino online, caso sinta que não se vai divertir ao máximo com este operador. Numa fase em que o número de cassinos online autorizados em Portugal está subindo de forma considerável, a verdade é que nem sempre é fácil perceber como garantir uma experiência que vá de encontro com aquilo que realmente procura.

Tendo em consideração essa preocupação, iremos listar aquelas que são as melhores dicas que deverá ter em consideração, para que seja possível não só ter a experiência desejada, mas também garantir que estará a jogar nos seus jogos de casino online favorito. Ao mesmo tempo que tem acesso aos melhores bônus dos cassinos online licenciados em Portugal, como são as rodadas grátis e até os reembolsos de apostas.

Através do feedback dado por especialistas na área do iGaming em Portugal, perceba quais são as melhores dicas para garantir a melhor experiência possível no momento de registo de conta, mas também durante todas as suas sessões de jogo. Quanto maior for o seu conhecimento, melhores decisões serão possíveis tomar:

#1 Saber como encontrar os melhores cassinos licenciados

Não fará qualquer sentido registrar conta num casino que não seja legal em Portugal. Isto porque, em momento algum, deverá aceitar correr riscos desnecessários quanto à transparência desses mesmos cassinos online. Por exemplo, saiba que os cassinos online autorizados em Portugal têm de apresentar sempre o RTP (taxa de retorno ao jogador) em cada jogo que disponibilizarem.

Além disso, em caso de problema, saberá que existem entidades especializadas, como é o caso da autoridade que emite as licenças de jogo, a SRIJ, que garantirá que, em caso de problema, será seguido em todas as fases do processo. Portanto, para garantir uma experiência segura, deverá sempre jogar em casinos online legais no mercado português.

#2 Escolha o Melhor Bónus inicial para o seu perfil

Tenha o cuidado de comparar todos os bônus de boas-vindas e promoções regulares que irá encontrar nos casinos online legais em Portugal. Apenas aceite ofertas que realmente vão contribuir para que possa aumentar as suas chances de vitória nos jogos de cassino que mais gosta ou domina. Jamais permita que um bônus possa escolher os jogos que deverá jogar. Terá de ter sempre o total controle!

#3 Interface e software de jogos confiáveis

Para que possa garantir uma experiência muito positiva no cassino online, não poderá aceitar jogar em cassinos online que não apresentem um software de jogo que seja intuitivo, seguro, rápido e transparente. Não se esqueça que o mais provável é que tenha sessões de jogos de cassino de várias horas, pelo que o conforto visual é determinante para o seu conforto.

#4 Dar preferência aos Casinos com App

Atualmente, é praticamente obrigatória optar por cassinos online licenciados que apresentem uma aplicação de jogo que permita que possa jogar os seus jogos quando e onde quiser. Acabará por prejudicar a sua liberdade e divertimento, caso se limite a apenas registrar conta em cassinos que não apresentem recursos que permitam que possa fazer os seus jogos mobile no telemóvel.

#5 Métodos de Pagamentos no Casino online são essenciais

Apesar de muitas vezes ignoradas, a verdade é que os métodos de pagamento (incluindo depósito ou levantamento) vão ditar muito o que será a sua experiência num cassino online em Portugal. Antes de qualquer registro de conta, perceba se esse mesmo operador está a oferecer os métodos de pagamento que mais costuma usar. Além disso, tenha especial atenção aos tempos de processamento de cada um desses métodos, bem como as suas potenciais comissões.

#6 Utilização de diferentes tecnologias de segurança

É muito importante que saiba que todos os cassinos online licenciados em Portugal estão obrigados a apresentarem uma série de tecnologias de segurança de ponta, quer seja no seu site oficial ou na sua aplicação. Tal significa que a utilização de tecnologia como SSL nas páginas web e criptografia em todos os ficheiros é algo que deverá ser mandatório em todos os casinos online em Portugal. Só assim terá garantias de que as suas informações estarão totalmente asseguradas.

#7 Serviço de Atendimento ao Cliente é crucial

Quantas vezes já não ficou baralhado acerca de como um determinado bônus de cassino funciona ou até mesmo como poderá conseguir realizar o seu primeiro levantamento? Ora, ao estar a jogar no cassino online é muito comum surgirem este tipo de dúvidas. Por essa razão é que terá de dar sempre preferência aos casinos online autorizados em Portugal que apresenta as seguintes soluções de atendimento ao cliente:

Chat ao vivo – onde em poucos minutos estará a falar com um profissional

Serviço de e-mail – a resposta não costuma durar mais de 24 horas

Redes sociais – para assuntos mais gerais e de resposta rápida

Formulário no website – se quiser ter uma resposta por escrito

Telefone ou contacto telefônico – resposta imediata, mas com potenciais custos.

#8 Possibilidade de jogar Casino grátis no modo demo

Felizmente, é importante realçar que a maioria dos cassinos online licenciados em Portugal permitem que possa testar os jogos na versão grátis. Ou seja, logo após o registro de conta, terá a chance de testar sem compromissos ou depósitos muitos jogos grátis de casino, na versão demo. Mais tarde, poderá jogar esses mesmos jogos, mas aí na versão de dinheiro real.

#9 Facilidade em encontrar os jogos favoritos

Em muitos cassinos em Portugal, já começa a ser natural encontrar centenas ou até mesmo milhares de jogos. Logo, é essencial ou ter os jogos muito bem divididos por categorias ou então com uma barra de pesquisa. Dessa forma, estará a poupar muito do seu valioso tempo.

#10 Conhecer todos os jogos que jogar

Por último, este ponto é muito mais da sua responsabilidade. Certamente que é aliciante poder experimentar os jogos mais modernos e tecnológicos dos casinos online. Porém, jamais jogue esses jogos a dinheiro real sem os conhecer em profundidade. Apenas assim poderá tomar as melhores decisões.

Conclusão: é possível ter uma boa experiência no cassino em Portugal

Ao ter em conta todas estas 10 dicas mencionadas, estará muito mais próximo de perceber o que exigir para garantir que terá sessões de jogo muito animadas, divertidas e seguras. Para tal, conheça muito bem qual é o seu objetivo perante os casinos online e comece, desde logo, a testar os jogos grátis dos cassinos que são disponibilizados pelos cassinos licenciados em Portugal.

Com esse cuidado, não só evitará cometer erros básicos, como também terá uma experiência muito mais divertida e com melhores chances de obter os resultados pretendidos. Esperemos que se possa divertir ao máximo com os milhares de jogos apresentados!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo