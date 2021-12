Brasil Dez pessoas são presas por chacina que matou seis em Fortaleza, no Ceará

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

Além dos suspeitos, seis pistolas calibres 380, .40 e 9 milímetros foram apreendidas Foto: Divulgação/Polícia Militar Além dos suspeitos, seis pistolas calibres 380, .40 e 9 milímetros foram apreendidas. (Foto: Divulgação / Polícia Militar) Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu dez pessoas suspeitas de participar da chacina que matou seis no bairro do Sapiranga, em Fortaleza. As vítimas estavam festejando o Natal quando criminosos armados e encapuzados chegaram disparando na madrugada deste sábado (25).

De acordo com a polícia cearense, as capturas ocorreram menos de dez horas após o crime. Além dos presos, seis pistolas calibres 380, .40 e 9 milímetros foram apreendidas. Também foram localizados dois equipamentos que transformam pistolas em rifles.

Vítimas

Quatro das vítimas foram identificadas como Mateus Ribeiro dos Santos, Israel da Silva Andrade, André Alexandre Rodrigues e John Lennon Holanda. Além deles, outras duas pessoas morreram, mas não tiveram suas identidades divulgadas.

As vítimas, com idades entre 15 e 26 anos, foram mortos a tiros. Quatro deles, segundo a polícia, já possuíam antecedentes pelos crimes de integrar organização criminosa, associação criminosa, tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e contravenção penal por perturbação do sossego alheio.

Durante a ação criminosa, outras seis pessoas foram baleadas e socorridas para uma unidade hospitalar. O caso está a cargo do Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa.

