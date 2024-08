Rio Grande do Sul Dezenas de vagas em universidade federal estão disponíveis a 70 km de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Classificação geral dos inscritos será divulgada no dia 10. (Foto: Divulgação/FURG)

Estão abertas as inscrições para 155 vagas em cursos de graduação presencial para o segundo semestre letivo de 2024 no Campus da Universidade Federal do Rio Grande em Santo Antônio da Patrulha (Campus FURG-SAP). A seleção dos candidatos será realizada exclusivamente com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2014 a 2023.

Os interessados que fizeram as provas do ENEM durante esse período podem se inscrever pelo site da FURG. O prazo para se candidatar é até as 23h59 do dia 2 de setembro. Os cursos com vagas disponíveis são Administração (4), Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias (19), Engenharia Agroindustrial Agroquímica (14), Engenharia da Produção (29), Tecnologia em Alimentos (22), Tecnologia em Processos Químicos (21) e Licenciatura em Ciências Exatas (46). A classificação geral dos inscritos será divulgada no dia 10 de setembro, e as aulas iniciam no dia 14 de outubro.

Inscrição

Conforme o edital, as modalidades de inscrição possuem reservas de vagas para estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de vagas para candidatos com deficiência. As informações completas estão disponíveis no site da FURG.

A FURG também oferece auxílios para alimentação, moradia, transporte, permanência e infância, no caso de estudantes com dependentes de até seis anos de idade. Para ter acesso a esses benefícios, os alunos devem atender aos requisitos de editais específicos. Além disso, ao longo do curso, os acadêmicos podem se candidatar a bolsas em projetos de ensino, pesquisa e extensão.

