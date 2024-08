Rio Grande do Sul Em São Paulo, o governador gaúcho detalha ações do Plano Rio Grande a investidores

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











"O Estado terá investimentos muito expressivos em sistemas de proteção contra cheias e na resiliência climática", disse Leite. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite participou, na última quarta-feira (28), da Conferência Anual do Santander, realizada no Grand Hyatt Hotel, em São Paulo. Para uma plateia formada por executivos e investidores do mercado financeiro, Leite falou sobre a reconstrução do Estado após as enchentes de maio e, em especial, a respeito das ações do Plano Rio Grande. O governador destacou a participação do setor privado no processo.

“A pauta que temos em encontros como este, que falam sobre investimentos do setor privado, se associa à reconstrução do Estado. Nós decidimos que, em vez de criar uma estrutura nova de governo, nós transformaríamos a Secretaria de Parcerias e Concessões na Secretaria da Reconstrução Gaúcha. Fizemos isso justamente por apostarmos na parceria com o setor privado”, afirmou o governador.

Durante painel, ao lado dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Pará, Helder Barbalho, Leite reforçou que a reconstrução do Rio Grande do Sul já está em andamento e que o Estado será uma referência em resiliência climática a partir do Plano Rio Grande.

“O Estado terá investimentos muito expressivos em sistemas de proteção contra cheias e na resiliência climática como um todo. O conjunto de medidas que estamos estruturando nos dará a condição de termos um Estado muito seguro para viver e também para receber investimentos”, frisou.

A Conferência Anual Santander reúne lideranças políticas e empresariais para discutir o futuro do Brasil.

Expointer

O governador Eduardo Leite iniciou as atividades dessa quinta-feira (29) na 47ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, participando da Assembleia Geral de Prefeitos e Prefeitas. No evento, organizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o governador anunciou a disponibilização de mais R$ 107,7 milhões em horas-máquina para recuperação de estradas e vias rurais nas cidades em situação de emergência em razão das enchentes de maio. O Estado já havia disponibilizado R$ 500 mil para a mesma finalidade a municípios em calamidade pública.

As horas-máquina permitirão a realização de serviços de equipamentos (como caminhões, escavadeiras e motoniveladoras) e aquisição de cascalho (saibro), para desobstrução e reconstrução de estradas e áreas rurais mais afetadas, incluindo limpeza de estradas vicinais.

“Nosso governo representa o municipalismo e governo ao lado dos prefeitos e prefeitas, aos quais registro meu imenso orgulho pela fibra que têm demonstrado no enfretamento da catástrofe. Olhem sempre o governo do Estado como parceiro, que seguirá ampliando as ações do Plano Rio Grande para apoiar os municípios”, afirmou Leite. Ele também destacou a prorrogação até 27 de setembro do prazo para envio de projetos pelas prefeituras para avaliação pelo Plano Rio Grande.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-sao-paulo-o-governador-gaucho-detalha-acoes-do-plano-rio-grande-a-investidores/

Em São Paulo, o governador gaúcho detalha ações do Plano Rio Grande a investidores

2024-08-29