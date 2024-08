Rio Grande do Sul BRDE anuncia novos investimentos de R$ 43 milhões para fortalecer a agroindústria gaúcha

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Banco faz a primeira operação com recursos captados por meio das Letras de Crédito do Agronegócio. (Foto: Carolina Greiwe/BRDE )

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) celebrou durante a Expointer duas novas operações que representam R$ 43 milhões em investimentos importantes para o fortalecimento da agroindústria. Entre os financiamentos está a primeira contratação do banco utilizando recursos captados no mercado de capitais através das Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), nova modalidade destinada a financiar exclusivamente a cadeia do agronegócio.

Trata-se do projeto da Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltdapara instalação de um silo pulmão e obras de reforma da unidade no município-sede. O financiamento é de R$ 10 milhões na melhoria da estrutura da sementeira, sendo a metade com origem nos recursos das LCAs.

“Com a diversificação das fontes de recursos, o banco consegue ampliar o apoio aos diferentes setores da nossa economia. Fortalecer a nossa agroindústria tem um significado importante nesse momento de retomada”, frisou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior. Ele destaca que foram captados mais de R$ 353 milhões através das LCAs. “Isso permite fortalecer o agro, que é a mola mestra da economia da região Sul”.

Conforme o presidente da cooperativa, José Alberto Pacheco Ramos, a parceria com o banco já vem de 20 anos. “É nossa principal referência em termos de investimentos neste período, visando sempre prestar a melhor assistência aos nossos associados”, destacou. O silo pulmão é uma estrutura de apoio no recebimento de grãos antes de serem levados aos secadores.

Também com o apoio do BRDE, a cooperativa opera uma usina termoelétrica para acionar os secadores usando a casca do arroz, gerando energia suficiente para abastecer uma cidade de 40 mil habitantes. A usina permite a redução de 45 mil toneladas de carbono que deixam de ser lançadas no meio ambiente por ano e a energia excedente é distribuída no sistema nacional. “Resolvemos um passivo ambiental e garantimos autossuficiência de energia”, acrescentou Ramos.

Naturovos

Já o financiamento anunciado para a Solar Comércio e Agroindústria (Naturovos) prevê investimentos de R$ 33 milhões para ampliar a capacidade de produção de ovos em Vacaria. Parte do crédito tem origem nas captações do BRDE junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Na medida que avançamos na captação de recursos com diferentes fontes, é possível oferecer crédito em condições mais acessíveis aos nossos clientes, em especial para apoiar a agroindústria”, afirmou o diretor de Planejamento do banco, Leonardo Busatto.

Conforme o diretor-presidente da Solar, João Carlos Muller, serão instalados cinco novos aviários no município e adquiridos novos equipamentos, que permitirão ampliar a produção de ovos de três milhões para quatro milhões de unidades a cada dia. “Muito importante esse investimento em parceria com o BRDE. Além de modernizar e ampliar nossa capacidade, representa novas oportunidades de emprego”, destacou o presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/brde-anuncia-novos-investimentos-de-r-43-milhoes-para-fortalecer-a-agroindustria-gaucha/

BRDE anuncia novos investimentos de R$ 43 milhões para fortalecer a agroindústria gaúcha

2024-08-29