Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Governador Eduardo Leite participou da mesa de abertura dos debates para o Novo Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Foto: Thales Silva/Especial O Sul Governador Eduardo Leite participou da mesa de abertura dos debates para o Novo Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. (Foto: Thales Silva/Especial O Sul) Foto: Thales Silva/Especial O Sul

Debates intensos colocaram frente a frente lideranças e autoridades dos setores público e privado durante o VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha, realizado nesta quinta-feira (29), na Casa da Rede Pampa na Expointer. Com a presença do governador Eduardo Leite e do senador Hamilton Mourão, os embates – acalorados em alguns momentos – convergiram para um esforço conjunto entre a iniciativa privada e o poder público como solução para o Novo Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, tema central do encontro.

A abertura dos debates foi feita pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS, Clair Kuhn. O membro do governo fez questão de reforçar a importância do setor que dá nome à sua pasta. “Que todos juntos tenhamos a consciência de que um estado agrícola como o nosso deve apoiar a agricultura. Não tenho dúvida que a geração de emprego e renda passa pelo campo, pela nossa agricultura”, defendeu.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, abriu sua fala pedindo a união de setores e dizendo que a reconstrução do Estado será “feita a muitas mãos”. Leite ressaltou a importância do evento realizado pela Rede Pampa e Banrisul, com apoio da Cotrijal. “Eu saúdo eventos como esse aqui porque nós teremos que nos reencontrar muitas vezes, teremos que conversar muitas vezes para encontrarmos as soluções para construir o futuro desse Estado”, disse.

Sobre o esforço para a reconstrução, Leite preferiu exaltar a força do empresariado gaúcho. “O poder público tem que ser uma alavanca de estímulos, mas ciente de que a reconstrução do dia a dia das pessoas é feita no setor privado. Nunca foi o governo que fez a grandeza do nosso Estado. Quem faz isso são os trabalhadores, os empresários, o DNA dessa gente que não tem medo do serviço. Nossa parte é trabalhar para facilitar a vida das pessoas, para que o governo não seja um entrave para a capacidade empreendedora do nosso povo”, disse o governador.

Ao lado de Eduardo Leite e Clair Kuhn, estiveram presentes na abertura do VII Fórum, o desembargador Cairo Madruga; o presidente do Banrisul, Fernando Lemos; a subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Cirne e Lima; o deputado estadual Frederico Antunes; e o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret. A apresentação do evento ficou a cargo da comunicadora da TV Pampa, Magda Beatriz, e a mediação foi conduzida pelo vice-presidente da emissora, Paulo Sérgio Pinto.

O primeiro painel foi aberto pela fala do secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo. Ele destacou as ações em curso da pasta para alavancar setores da economia com potencial de crescimento, como o turismo e a tecnologia. “Nossa economia está muito ancorada no agro. O que queremos agora é identificar novas potencialidades que o Estado pode apostar. Um dos setores que podemos avançar é a tecnologia, até pelos parques e hubs tecnológicos que já temos aqui, nas universidades, é um setor que estamos priorizando nessa nova economia”, revelou.

Chamou a atenção de todos os presentes no auditório da Casa da Rede Pampa, o desabafo emocionado do presidente do Grupo Famiglia Valduga, Juarez Valduga. O empresário concordou com a fala do governador do Estado – de que a retomada passa pela iniciativa privada. Entretanto, invertendo a lógica, utilizou a fala de Eduardo Leite para reclamar da falta de apoio e dos desafios que enfrenta o empresariado gaúcho e brasileiro.

“A burocracia está nos derrubando. Por que os governos não se aproximam dos empresários? Por que não fiscalizam obras mal feitas? Paga-se muito e se tem pouco resultado. Nós nos unimos e construímos em pouco tempo uma ponte por nós mesmos, com menos de 20% do valor previsto. Esperamos que o Estado nos ajude, mas a verdade é que somos condenados pelas mais altas taxas do mundo, temos que lutar contra o contrabando… É revoltante”, desabafou.

Além dos citados, o painel inicial contou com a participação do senador Hamilton Mourão; do presidente do Banrisul, Fernando Lemos; do presidente da Cotrijal, Nei César Manica; e do presidente do Simers e da Fiergs, Claudio Bier.

Segundo Painel

O segundo painel teve participação do secretário-chefe da Casa Civil do RS, Artur Lemos; do diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal; do presidente da Federarroz, Alexandre Velho; do presidente da Rio Grande Seguros e Vice-presidente da Icatu Seguros, César Saut; e da subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Cirne e Lima. Na sequência se juntaram à mesa ainda, o ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Nardes; e o ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, Fernando Mattos.

Cirne e Lima fez uma fala emocionada sobre o trabalho árduo para entregar o Parque de Exposições Assis Brasil apto a receber a Expointer de 2024, após a enchente ter tomado conta do local por cerca de 30 dias. Sobre o desenvolvimento do Estado, a subsecretária – chamada carinhosamente de prefeita do Parque pelos presentes – desabafou sobre as dificuldades com a lei das licitações. “A licitação atrapalha a nossa entrega e tenho certeza que ela se repete em outras instâncias. É um dos motivos que precisamos de modernização na máquina pública”, pediu.

O secretário-chefe da Casa Civil do RS, Artur Lemos, exaltou o trabalho do serviço público durante as enchentes e dentro do processo de retomada, juntamente com o esforço conjunto do povo gaúcho. “Superamos algo que não tinha precedentes. A gente estava com toda a capacidade do nosso Estado e mesmo assim não era suficiente para o que estávamos enfrentando. E se não fosse a soma de esforços, não teria como apenas uma instituição dar conta de tudo. No setor público nós temos que entender que sempre há algo a melhorar. Não existe a perfeição.” concluiu.

O encerramento do Fórum foi realizado pelo vice-governador do RS, Gabriel Souza. Ele comemorou a recuperação do Estado diante de todas as adversidades enfrentadas e revelou as expectativas para a visita do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ao Parque de Exposições Assis Brasil, nesta sexta-feira (30).

“O estado está vivendo um momento totalmente diferente do restante do Brasil e isso exige um olhar diferenciado. Amanhã vem o ministro da Agricultura e esperamos que venham anúncios sobre renegociação das dívidas e linhas de crédito aos produtores. Estamos com essa expectativa. Fico muito feliz de ver a Expointer pujante. Isso nos reenergiza. Saímos daqui mais convictos de que vamos reconstruir o Rio Grande”, concluiu Souza.

