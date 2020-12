Geral Dezoito astronautas foram escolhidos pela Nasa para o programa lunar Artemis

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Os astronautas que compõem a nova “Equipe Artemis” são divididos entre 9 homens e 9 mulheres. (Foto: Reprodução)

Na última semana, a Nasa apresentou o grupo de astronautas que serão treinados para possivelmente, irem à Lua nesta década de 2020, algo que ocorrerá pela primeira vez em mais de 50 anos, desde os últimos pousos tripulados do programa Apollo. Os astronautas que compõem a nova “Equipe Artemis” são divididos entre 9 homens e 9 mulheres — sendo que dois deles serão escolhidos para caminhar em nosso satélite natural, embora ainda seja preciso designá-los a missões específicas.

A novidade foi anunciada por Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, durante uma reunião do National Space Council: “é realmente incrível pensar que a primeira mulher e o próximo homem na Lua estão entre os nomes que acabamos de ler e que podem estar nessa sala agora mesmo”, disse. “Apresento a vocês os heróis do futuro que vão nos levar de volta para a Lua e além”. Isso porque a Nasa vem trabalhando na solicitação da Casa Branca para que humanos voltem para a Lua em 2024, e não mais em 2028, como inicialmente previa o programa.

O projeto ambicioso ocorre por meio do programa Artemis, de nome inspirado na irmã gêmea do deus Apolo. A ideia é que as primeiras missões robóticas do programa sejam lançadas já no ano que vem. Depois, a missão Artemis II terá tripulação e será lançada com destino à órbita lunar em 2023, com astronautas selecionados em 2021. A seleção para a missão Artemis III, que é aquela que terá o pouso na Lua, será feita posteriormente. As duas contarão com quatro astronautas a bordo, e somente dois deles devem caminhar na Lua.

Assim, os 18 membros da equipe Artemis foram escolhidos entre os 47 astronautas ativos atualmente no programa, e foram selecionados com base nas habilidades e experiências que possuem. Além disso, como a primeira mulher irá para a Lua por meio do programa, pode ser que já estejamos vendo a escolhida na lista — embora as mulheres na lista não sejam necessariamente as que estarão na tripulação, já que a seleção propriamente dita será feita mais próxima do lançamento. Segundo Jim Bridenstine, administrador da NASA, essa seleção revela o primeiro quadro dos astronautas do programa: “quero deixar claro que teremos mais”, completou, enfatizando que os tripulantes seriam parte de voos na órbita baixa da Terra além daqueles que vão para a Lua.

Inicialmente, os membros da Equipe Artemis vão atuar com os parceiros comerciais da agência espacial, que estão trabalhando nos sistemas de pouso que serão usados pelos astronautas na Lua. Além disso, os membros também vão ajudar na definição e desenvolvimento dos programas de treinamento para a preparação das futuras missões. Vale lembrar, entretanto, que fazer parte da equipe não garante necessariamente participação no voo para a Lua, já que alguns podem compor tripulações reserva, enquanto outros podem, de fato, caminhar em nosso satélite natural ou dar apoio ao programa de outras formas.

