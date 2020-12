Geral Nova tecnologia pode obter oxigênio e combustível da água salgada de Marte

13 de dezembro de 2020

Aparelho consegue extrair oxigênio e hidrogênio de forma mais eficiente e barata. (Foto: Pixabay)

Engenheiros da Universidade de Washington em St. Louis, nos Estados Unidos, desenvolveram uma nova tecnologia que pode extrair tanto oxigênio quanto combustível da água salgada presente em Marte. O estudo sobre a invenção foi publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Como o nosso planeta vizinho é muito frio, a água que se mantém em estado líquido na superfície dele muito provavelmente tem seu ponto de congelamento diminuído pela presença de sal em sua composição. Isso impõe um grande desafio aos planos de enviar humanos a Marte: astronautas precisariam remover o sal da água não só para poderem bebê-la, mas também para conseguirem extrair hidrogênio (que seria usado como combustível) e oxigênio dela por meio do método de eletrólise. E, no ambiente marciano, que é tão hostil, esse processo seria muito caro e complicado.

Assim, a equipe de cientistas liderada por Vijay Ramani, professor do Departamento de Engenharia Ambiental, Química e de Energia da Universidade de Washington, pesquisou uma forma de tornar a eletrólise mais simples e barata – e testaram sua tecnologia tanto em condições típicas da Terra quanto em simulações da atmosfera do Planeta Vermelho a -36 °C. “Nosso eletrolisador de salmoura marciana muda radicalmente o cálculo logístico das missões a Marte e além”, disse Ramani em comunicado. Atualmente, a Nasa conta com o Experimento de Utilização de Recursos In situ de Oxigênio de Marte (MOXIE, na sigla em inglês) para extrair oxigênio do dióxido de carbono no ar. Na nova pesquisa, Ramani e seus colegas destacam que a sua invenção pode produzir 25 vezes mais oxigênio do que o MOXIE usando a mesma quantidade de energia; e ela ainda consegue produzir o hidrogênio necessário para abastecer a nave dos astronautas. Essas não são as únicas vantagens prometidas pelo novo sistema. O aparelho não precisa purificar a água ou aquecê-la a altas temperaturas para fazer a extração de oxigênio e hidrogênio, e ele é capaz de aproveitar as impurezas do líquido – como o perclorato dissolvido – a seu favor. “Elas evitam que a água congele e também melhoram o desempenho do sistema eletrolisador ao reduzirem a resistência elétrica”, explicou Shrihari Sankarasubramanian, coautor do estudo. Para os cientistas, a invenção não só pode ajudar futuras missões a Marte como também poderia ser usada no nosso próprio planeta. “Essa tecnologia é igualmente útil na Terra, onde os oceanos se tornam uma fonte viável de oxigênio e combustível”, observou Ramani.

