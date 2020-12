Segundo a médica, a melatonina tem seu uso indicado no tratamento de alguns distúrbios do sono como insônia, sono fragmentado, e outros que chegam a acometer 18% da população. Nesse caso, recomenda-se o uso, sob supervisão médica, de melatonina manipulada, que pode ser encontrada em algumas farmácias e lojas de produtos naturais. A suplementação tem sido também usada com sucesso na correção dos distúrbios causados pelo “jet-lag” (mudança brusca de fuso horário que pode pegar o metabolismo da pessoa de surpresa).

“Mas além do sono, sabe-se que a melatonina também está associada ao metabolismo energético. Estudos mostraram que indivíduos que apresentaram ausência ou redução da produção de melatonina desenvolveram alterações do colesterol, resistência insulínica, distúrbios do balanço energético e obesidade”, explicou a endocrinologista.

Além disso, noites mal dormidas podem afetar o metabolismo, aumentar o nível de estresse, diminuir qualidade de vida e, consequentemente, reduzir o rendimento em atividades de trabalho e principalmente no desempenho físico, explicou a médica.

A maioria das pessoas é capaz de produzir melatonina em quantidades adequadas que tiver uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas e mantiver bons hábitos na hora de dormir. A suplementação é indicada apenas em alguns casos de distúrbios do sono.

Benefícios da melatonina

– Regula e mantém a qualidade do sono;

– Ajuda a emagrecer;

– Regula a produção e secreção de insulina, glucagon e cortisol, que influenciam diretamente nas reservas energéticas e no gasto energético;

– Ao regular a insulina, ajuda a combater a diabetes;

– É adjuvante no tratamento contra os danos do mal de Alzheimer;

– Atua no controle de enxaquecas;

– Tem efeito ergogênico, melhorando o desempenho físico e esportivo.

Possíveis indicações do uso de suplementação de melatonina:

– Indivíduos que trabalham em períodos noturnos e precisam dormir durante o dia;

– Indivíduos que dormem e acordam mais tarde (não aproveitam, por exemplo, o período de sol da manhã);

– Indivíduos que viajam com frequência e precisam se recuperar do jet lag (por conta da mudança de fusos);

– Indivíduos com algum grau ou com deficiência visual, que podem ter seu relógio biológico afetado devido à dificuldade de perceber luminosidade.