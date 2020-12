Geral Água com limão em jejum: até que ponto ela funciona para a perda de peso?

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O limão é um alimento antioxidante e, por isso mesmo, auxilia no processo de desinflamação do organismo. (Foto: Reprodução)

Muito se fala sobre o poder da água com limão para a saúde e a dieta. Há quem beba em jejum, logo ao acordar, outros bebem antes das refeições… Mas, afinal, o que há de real nessa mania que tomou conta das cozinhas e das crenças brasileiras?

Segundo a nutricionista Catia Ruthner, o consumo isolado do limão não tem poder emagrecedor. “O que acontece é que, quando associamos o limão a uma dieta equilibrada, ele pode atuar como coadjuvante da perda de peso, pois facilita a digestão de determinados alimentos como proteínas, carboidratos e alimentos ricos em gorduras”, explica Catia.

Também vale dizer que a fruta é um alimento antioxidante e, por isso mesmo, auxilia no processo de desinflamação do organismo (o que favorece o nosso metabolismo e, portanto, o emagrecimento). E o limão dá um up na saciedade também. “As substâncias contidas na fruta estimulam as papilas gustativas, dando uma sensação de plenitude, reduzindo a vontade de comer carboidratos, principalmente, os doces”, explica.

Consumir limão todos os dias faz um bem danado ao nosso organismo. A água com limão, mais especificamente, traz benefícios como desintoxicação, alcalinização e mineralização. De acordo com a nutri, uma alimentação inadequada resulta em sangue ácido e propício para o desenvolvimento de muitas enfermidades como diabetes, artrites, doenças cardiovasculares e um baixo sistema imune. O limão pode ajudar a combater tudo isso.

“O fruto é rico em vitamina C, contribuindo para a melhora do sistema imunológico e agindo como fonte de potássio, que é um mineral que auxilia nas funções nervosas e pressão arterial. O limão também equilibra o PH reduzindo a acidez do nosso organismo”, explica.

Receita

Catia sugere o consumo do suco de 1 limão diário com um pouquinho de água morna para não diluir seus princípios ativos. “Pode utilizar o limão de sua preferência, considero a qualidade do limão indiferente, todos possuem o mesmo efeito.” Adoçar está fora de questão. “Caso considere difícil a ingestão, brinque com os sabores dos chás: hibisco, gengibre, hortelã, capim”.

A nutri indica ainda uma receita da medicina ayurvédica: 1 xícara de chá de gengibre morno + suco fresco de 1 limão + 1 pitada de sal marinho.

Quando beber

O mais indicado é consumir água morna com limão em jejum, pois nosso corpo segue trabalhando à noite e nós acabamos oxidando. Portanto, é como se você fosse fazer uma limpeza em seu corpo e quando o organismo melhor absorve a vitamina C. “É um ato de despertar o organismo e torná-lo mais alcalino preparando-o para as rotinas do dia a dia”, comenta. Depois de beber, é preciso esperar 20 minutos para seu café da manhã. Por fim, não espere que o resultado seja imediato. A água com limão passa a fazer efeito após 1 a 3 meses que você começa a tomá-la diariamente (se você tiver problemas gástricos, consulte antes um médico). E não esqueça de escovar os dentes com alguma pasta que contenha flúor, assim você evita degastá-los com o limão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral