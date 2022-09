Esporte Dezoito atletas, seis deles da seleção brasileira de futebol, trocaram de time na Europa

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Brasileiros na Europa movimentam quase R$ 3 bilhões na janela de transferência. (Foto: Reprodução)

As transferências de 18 jogadores brasileiros foram responsáveis por movimentar R$ 2,9 bilhões na atual janela de transferências na Europa. Da lista, os atletas mais caros fazem parte da seleção brasileira. Destes, a maioria tem presença garantida na Copa do Mundo do Catar. Outros têm grandes chances de fazer parte da relação final do técnico Tite.

A principal novela envolveu o atacante Antony. O destaque do Ajax se transferiu para o Manchester United ao fim de uma arrastada negociação. Na pressão por reforços, o clube inglês precisou desembolsar 100 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões) para ter o jogador revelado no São Paulo. O tricolor paulista, aliás, vai receber R$ 100 milhões com a negociação pelo mecanismo do clube formador.

A transação é a maior da história do futebol holandês. Em pouco mais de duas temporadas pelo Ajax, Antony fez 82 jogos e marcou 25 gols. O atacante chegou a deixar de disputar jogos e participar de treinos do time de Amsterdã para forçar a transferência.

Titular da seleção brasileira, Casemiro foi o segundo reforço brasileiro mais caro: R$ 365 milhões. O volante surpreendeu ao deixar o atual campeão europeu Real Madrid e se transferir também para o Manchester United, que lida com vários problemas internos e não disputará a próxima edição da Liga dos Campeões.

Isso não pesou para Casemiro: “Estou parecendo um garoto de 20 anos, querendo tanto jogar no Manchester United”, disse o jogador.

Outros atletas que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar também integram a lista. Richarlison deixou de ser referência no Everton para reforçar o elenco do Tottenham, mas pode perder minutos em campo. O clube londrino pagou R$ 318 milhões por sua contratação. Após quatro anos no time azul de Liverpool, clube no qual conquistou a torcida marcando 53 gols em 152 jogos, o atacante foi reserva nas três primeiras partidas do time nesta temporada.

Já Raphinha saiu do Leeds para o Barcelona e terá os holofotes necessários para brigar firme por uma vaga de titular no Brasil na Copa. As boas atuações do ponta-direita, especialmente na última temporada, colocaram o jogador no radar de Tite. O atleta agarrou a oportunidade, repetindo os bons jogos pelo time inglês. Em 67 partidas pelo Leeds, Raphinha marcou 17 gols e deu 12 assistências. O jogador foi um pedido de Xavi Hernández, técnico do Barça, que investiu R$ 316 milhões para ter o atleta revelado no Avaí.

Novo Rumo

Lucas Paquetá foi destaque no Lyon, da França, e agora é mais um brasileiro no Campeonato Inglês. Ele assinou contrato com o West Ham, que fez boa campanha na edição passada, mas iniciou mal a atual temporada. O clube londrino pagou R$ 300 milhões pelo atleta ex-flamengo que vai vestir a camisa 11.

Gabriel Jesus foi outro brasileiro que trocou de clube na última janela de transferências. Ele se despediu do Manchester City, onde conquistou 11 títulos, para ter mais tempo de jogo no Arsenal. O objetivo é chegar em alta na Copa. Desde que chegou a Londres, tem colecionado ótimas atuações, elogios do técnico Mikel Arteta e até ganhou uma música da torcida. O ex-palmeiras soma dois gols e três assistências em quatro partidas e custou R$ 290 milhões ao Arsenal.

