Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Aos 40 anos, a americana já havia anunciado que o torneio americano seria o último da carreira profissional. (Foto: Reprodução)

Chegou ao fim uma era gloriosa do tênis. Serena Williams perdeu para Alja Tomljanovic na terceira rodada do US Open por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 e 6/1, em pouco mais de três horas de partida, e confirmou a aposentadoria do tênis profissional aos 40 anos.

Serena deixa as quadras como a maior campeã de grand slams da era aberta do tênis entre homens e mulheres, com 23 taças. Além das conquistas, a americana foi responsável por mudar por completo o jeito de se jogar e a cara da modalidade.

“Foi uma caminhada divertida. Foi a jornada mais inacreditável que eu já estive. Eu sou muito grata por todas as pessoas que disseram ‘Vai Serena’ ao menos uma vez na vida”, afirmou a tenista em entrevista na quadra depois da partida.

Nas oitavas de final, Tomljanovic terá pela frente a russa Liudmila Samsonova, que nesta sexta-feira venceu a sérvia Aleksandra Krunic por 2 sets a 0, duplo 6/3. A australiana falou com muito respeito sobre a despedida da ídola.

“Eu sinto muito, porque eu amo Serena tanto quanto todos vocês. Eu nunca imaginei que teria a chance de jogar contra ela. Eu pensei que ela me venceria, ela é a Serena”, afirmou Alja na quadra após a vitória. “Ela torna real que nenhum sonho é grande demais”, completou.

O jogo

Serena começou mal a partida, cometendo erros e permitindo a quebra a Tomljanovic logo no primeiro game. Mas a reação foi rápida. Sem ceder pontos para a adversária, a americana devolveu a quebra e empatou a partida em 1/1.

Williams mostrou um jogo cuidadoso, trocando bolas e aguardando boas oportunidades para acelerar e conquistar os pontos. E a chance ideal veio no oitavo game. Ao conquistar novamente um triplo break point, a hexacampeã do US Open conseguiu a quebra e teve a chance de sacar para o primeiro set, mas desperdiçou. Em um erro não-forçado, perdeu a vantagem e deu à australiana a chance de empatar a primeira etapa.

Alja cresceu na partida e aproveitou falhas de Serena no game seguinte para virar o confronto, fechando o primeiro set em 7/5 em seguida. Mas Serena Williams não estava disposta a entregar os pontos tão facilmente.

A lenda do tênis começou o segundo set mais agressiva e mais precisa, forçando os erros da australiana e abrindo larga vantagem logo de cara. Com duas quebras, fez 4/0 e se colocou em boa posição para empatar o jogo.

Tomljanovic até ensaiou uma reação, conseguindo uma quebra e ameaçando uma segunda, mas Williams segurou as pontas e abriu 5/2. Em um game de mais de 15 minutos, a 23 vezes campeã de grand slams teve chances de fechar o segundo período, mas viu a rival salvar todas elas e jogar a pressão.

Novamente sacando para o set, Serena erra, comete dupla falta e sofre mais uma quebra, empatando o período e dando a chance para a australiana fechar a partida no tiebreak. Em um desempate tenso, Williams aproveitou as oportunidades e levou a partida o terceiro set.

Serena Williams abriu o terceiro set com mais uma quebra sobre Alja Tomljanovic, mas parecia já sentir o cansaço de um jogo muito longo. Com dificuldade para encaixar o primeiro saque, a americana perdeu quatro games seguidos, sendo dois de saque, e ficou em situação complicada no confronto.

No fim, Serena não se entregou, mesmo no limite físico, prejudicada pela idade, a americana lutou com tudo que teve, salvou cinco match points, mas não resistiu e foi derrotada por 6/1. O fim de uma era lendária do tênis.

