Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Sub-20: Em agosto, Arthur Souza Araújo recebeu o primeiro chamado para vestir a amarelinha. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Mais um integrante brasiliense no bando de loucos. Assim é o cartão de visitas de Arthur Sousa Araújo, a cria do Distrito Federal em destaque no elenco sub20 do Corinthians. Aos 19 anos, o atacante nascido na Asa Norte se mostra cada vez mais adaptado ao alvinegro do Parque São Jorge. Empilha gols e coleciona atuações de adulto. As exibições chamaram a atenção do técnico da Seleção Brasileira sub-20, Ramon Menezes. Em agosto, ele recebeu o primeiro chamado para vestir a amarelinha no quadrangular da categoria, em Punta Del Leste, no Uruguai

Arthur se apresentou neste sábado (3) para os treinamentos antes da estreia do Brasil contra a Argentina, na próxima terça-feira (6), às 18h45, com transmissão da tevê da Associação Uruguaia de Futebol (AUF TV). Na sequência, o time verde-amarelo terá pela frente o anfitrião Uruguai e o Uzbequistão nos preparativos para o Sul-Americano Sub-20 do Equador.

No bate-papo com o Correio, Arthur comenta o momento iluminado, em São Paulo, e lembra do início da jornada na capital do país. Os primeiros contatos com a bola aconteceram na infância, quando jogava bola com o irmão em uma das quadras na região da 415 Norte. Depois, integrou a escolinha Ash 2 toques. Lá, aprendeu os primeiros fundamentos do esporte e colocou o talento em prática.

Quem acompanhou de perto todo o começo da trajetória de Arthur foi Seu Manoel. O pai lembra que o filho dividida a rotina entre os treinamentos e a escola. “Ele também chegou a treinar no Minas Tênis Clube e no Clube do Senado, dividindo-se entre futebol e estudos. Foi se destacando até começar a viajar para disputar campeonatos fora de Brasília”, recorda.

Após chamar a atenção nos torneios pelo DF e estados vizinhos, Arthur despertou o interesse do Desportivo Brasil e fechou o primeiro contrato aos 14 anos. Com as oportunidades, surgiram grandes desafios. Ficar longe da família tornou-se o maior deles.

“Quando saí de Brasília, fui morar no alojamento do Desportivo Brasil. Tive que aprender a morar sozinho e a viver com pessoas que não conhecia. Lembro que, às vezes, eu ligava chorando para a minha mãe, dizendo que não queria mais porque estava longe. Mas a família sempre me orientou a levantar a cabeça e continuar”, revela

O jovem atacante seguiu os conselhos da família. O apoio mudaria a vida dele. Foi em uma partida mata-mata contra o próprio Corinthians que ele convenceu os olheiros do clube de que tinha potencial para, um dia, defender as cores do time do coração. “Sou corintiano desde pequeno. Sempre acompanhei o clube e o meu sonho era um dia conseguir vestir essa camisa. Quando os meus empresários me ligaram falando sobre essa oportunidade, foi a maior felicidade da minha vida”, compartilha Arthur.

“Esse era o grande sonho da vida dele e o nosso também. Em nossa casa, todos sempre fomos corintianos. Foi uma maravilha ele ter sido chamado para jogar no time do coração da família”, emociona-se o pai do garoto.

A negociação com o Corinthians facilitou a caminhada do brasiliense. Com a estabilidade oferecida por um grande clube, ele conseguiu levar parte da família para mais perto, inclusive a mãe, Iranete Araújo. A sustentação se refletiu em campo. Neste ano, Arthur vive uma temporada especial com 14 gols em 22 jogos. É a temporada mais goleadora dele. As grandes exibições no Paulistão e Brasileirão Sub-20 se apresentaram como alternativa ao técnico Ramon Menezes na Seleção Sub-20.

A rapidez, força física e o poder de finalização de Arthur são alguns dos principais atributos à disposição da amarelinha no quadrangular do Uruguai, de amanhã até 11 de setembro, em Punta Del Leste. Sem poder contar com Matheus Nascimento, do Botafogo, cortado por lesão, o dono da prancheta da base verde-amarela enxergou em Arthur a solução para a baixa no setor ofensivo.

“É tudo fruto de um trabalho que venho fazendo há três, quatro anos. Nunca desisti. Sempre segui trabalhando. Quando vi o meu nome na lista, fiquei muito feliz e sem acreditar”, disse.

Ver o filho evoluindo é um dos maiores motivos de alegria para o pai de Arthur. “Ele se esforçou muito e foi muito disciplinado. Graças a Deus, o sonho dele está sendo construído. É muita felicidade para nós vê-lo alcançando um sonho e colhendo os frutos”, emociona-se.

