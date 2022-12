Esporte Di María, Cristiano Ronaldo e outros: relembre craques que ficaram no banco na Copa

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cristiano Ronaldo teve um desentendimento com o técnico português durante a Copa. Foto: Divulgação/FPF Cristiano Ronaldo teve um desentendimento com o técnico português durante a Copa. (Foto: Divulgação/FPF) Foto: Divulgação/FPF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Seja por conta de lesões ou pelo mau desempenho em jogos anteriores, diversos craques do futebol mundial ficaram no banco de reservas em partidas decisivas nesta Copa do Mundo. Na disputa entre Argentina e Croácia desta terça-feira (13) pelas semifinais da competição do Catar, o atacante Ángel Di María não entrou de titular e viu o jogo da área reservada aos suplentes da equipe.

Experiente jogador, Di María não jogou contra a Austrália nas oitavas de final por causa de uma lesão e também começou no banco contra a Holanda, mas acabou entrando no decorrer da partida. O atacante é um ídolo da seleção argentina e um atleta influente no futebol europeu.

Outro que também ficou no banco foi o sete da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo. O craque acabou indo para a reserva na vitória de seu país por 6 a 1 sobre a Suíça, pelas oitavas de final, e permaneceu entre os suplentes no confronto diante de Marrocos, válido pelas quartas do Mundial. O atacante entrou nos dois jogos, no final do segundo tempo.

Outros jogadores influentes no futebol europeu e que acabaram no banco nesta Copa, foram Lukaku e Eden Hazard, da Bélgica.

Lukaku se lesionou um pouco antes de chegar a Copa do Mundo. O centroavante entrou no último jogo contra a Croácia, mas não conseguiu ajudar muito a superar os adversários, que se classificaram para as oitavas.

O meia-atacante Eden Hazard, aos 31 anos, que era um dos líderes da “incrível geração belga”, não conseguiu somar tanto nesta Copa e fazer com que os belgas conseguissem chegar no mata-mata. Também pegado pelas lesões, começou no banco contra a Croácia e viu sua equipe cair ainda na fase de grupos.

Futuro de CR7

O futuro de Cristiano Ronaldo segue em aberto. Sem contrato após rescindir com o Manchester United, o craque português é especulado agora no futebol do Catar.

Segundo o jornal luso “A Bola”, a liga do país da Copa tentará convencer o veterano de 37 anos por intermédio de Antero Henrique, dirigente português influente no Oriente Médio. Ex-diretor esportivo do Porto, ele é atualmente é consultor do Qatar Sports Investments, proprietário do PSG e principal investidor do Sporting Braga.

O Al Sadd, atual campeão do Catar, seria o possível destino de Cristiano Ronaldo se a negociação for à frente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte