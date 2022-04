Rio Grande do Sul Dia D da vacinação contra a gripe e sarampo para crianças e idosos é neste sábado no RS; confira os locais

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Contra o sarampo, público é composto por crianças de seis meses a menores de cinco anos e profissionais de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Contra o sarampo, público é composto por crianças de seis meses a menores de cinco anos e profissionais de saúde. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Saúde (SES) do Rio Grande do Sul e os municípios realizam neste sábado (30) o Dia D da campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) e o sarampo. Conforme a SES, mais de dois milhões de crianças (entre 6 meses e 5 anos incompletos) e idosos estão no grupo alvo de imunização neste momento.

Em Porto Alegre a ação acontece em 108 unidades de saúde e haverá passe livre nos ônibus. Confira os locais aqui.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, até esta sexta-feira (29), apenas 3% do grupo das crianças havia se imunizado contra a gripe no Estado. A meta da SES é alcançar 90% das 620 mil crianças que contemplam o grupo. Em relação ao sarampo, 47% do público infantil já recebeu a vacina.

Sobre os idosos, 35% do grupo já recebeu a dose do imunizante contra a influenza.

Confira alguns locais de imunização no Estado

Porto Alegre: das 08h às 14h, em 108 unidades de saúde.

Canoas: das 8h às 17h, em 27 unidades de saúde.

Novo Hamburgo: das 8h às 17h, em 23 unidades de saúde e na Casa da Vacina.

São Leopoldo: das 08h às 17h, em 17 unidades de saúde.

Torres: das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde.

Santa Maria: das 8h às 16h, em 25 unidades de saúde.

Caxias do Sul: das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde.

Pelotas: das 8h às 17h, no Centro de Especialidades e em todas as unidades de saúde.

Rio Grande: das 9h às 17h, em todas unidades de saúde, na Praça Shopping e na Faculdade Anhanguera. Das 9h às 12h, na unidade móvel na Vila Mangueira. Das 14h às 17h, na Rua Henrique Pancada

Lajeado: das 8h às 14h, nas unidades de saúde dos bairros Centro e São Cristóvão.

Passo Fundo: das 8h às 17h, todas as unidades de saúde, Central de Vacinas, Ambulatório de Especialidades, Cais Hípica, Cais Boqueirão e Cais Vila Luíza.

Uruguaiana: das 8h às 11h e das 14h às 17h, em todas as unidades de saúde e no posto de saúde da Barragem Sanchuri. Das 8h às 17h, no Posto Central.

Próxima etapa da vacinação da gripe

A partir de segunda-feira (2) inicia a nova etapa de vacinação que contempla os demais grupos prioritários. São cerca 1,8 milhão de pessoas que estarão aptas para fazer a imunização.

O Ministério da Saúde define quais serão os grupos e leva em consideração pessoas que possuem mais chance de desenvolver formas graves da graves da doença se infectadas ou a maior exposição ao vírus que possuam.

Confira quais são os grupos

Gestantes e puérperas: 114.166

Povos indígenas: 24.659

Professores: 141.254

Pessoas com comorbidades: 777.224

Pessoas com deficiência permanente: 399.436

Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas: 70.385

Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo: 157.120

Trabalhadores portuários: 4.051

Funcionários do sistema prisional: 4.881

População privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas: 40.099

Total dos grupos prioritários: 4.952.203.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul