Porto Alegre “Dia D” mobiliza neste sábado a rede municipal de saúde em Porto Alegre para vacinação contra a gripe

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Todas as unidades de saúde estarão abertas das 9h às 18h para vacinar pessoas que integram os grupos prioritários Foto: Cristine Rochol/PMPA Todas as unidades de saúde estarão abertas das 9h às 18h para vacinar pessoas que integram os grupos prioritários. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O “Dia D” de vacinação contra influenza (gripe) em Porto Alegre é neste sábado (13). Todos os postos estarão abertos das 9h às 18h para imunizar quem integra os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, e que na capital gaúcha totalizam quase 699 mil pessoas.

Dados sobre a vacinação no Dia D serão divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde a partir desta segunda-feira (15), devido ao processo de registro das doses aplicadas. Até a data, o acesso a dados pode ser feito diretamente ao Localiza SUS Influenza. Haverá passe livre na cidade para facilitar o acesso das pessoas aos locais de vacinação.

Idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), quilombolas, indígenas, trabalhadores da saúde de todos os níveis, públicos e privados, trabalhadores da educação do ensino básico ao superior, pessoas com comorbidades e condições clínicas especiais de todas as idades a partir dos seis meses, pessoas com deficiência, funcionários do sistema prisional, membros de forças de salvamento e da segurança, das Forças Armadas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo e portuários podem ser imunizados no sábado.

De acordo com dados do LocalizaSUS, ferramenta do Ministério da Saúde, até a quarta-feira, 10, foram aplicadas 88.894 doses da vacina (19% da cobertura esperada), das quais 65.243 administradas em idosos (22%).

Com a imunização, o Ministério da Saúde pretende reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza na população-alvo para a vacinação. O objetivo é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação contra influenza: crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais e povos indígenas.

A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde é trivalente, garantindo proteção contra os vírus da Influenza A H3N1 e H3N2 e Influenza B.

Comprovação

Para receber a dose, basta aos indígenas, quilombolas, gestantes e pessoas com deficiência fazer a autodeclaração; crianças, basta apresentar a caderneta de vacinação; e os demais grupos devem apresentar qualquer documento que comprove a condição: documento, receita médica, crachá, carteira de trabalho.

Comorbidades

As doenças pré-existentes ou condições clínicas estão definidas pelo Ministério da Saúde.

Passe livre

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), informa que o passe livre nos ônibus busca facilitar o deslocamento das pessoas conforme previsto na Lei Complementar 931/2021.

Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, nos aplicativos Cittamobi e Moovit, além de verificar as mudanças disponíveis no site da EPTC.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/dia-d-mobiliza-a-rede-municipal-de-saude-neste-sabado-para-vacinacao-contra-a-gripe-em-porto-alegre/

“Dia D” mobiliza neste sábado a rede municipal de saúde em Porto Alegre para vacinação contra a gripe

2024-04-12