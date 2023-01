Porto Alegre Dia D oferece 181 vagas para pessoas com deficiência no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em destaque, estão 39 vagas para auxiliar administrativo, 20 para consultor de vendas e 15 para repositor de mercadoria. Foto: Cesar Lopes/PMPA Em destaque, estão 39 vagas para auxiliar administrativo, 20 para consultor de vendas e 15 para repositor de mercadoria. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sine Municipal e a Coordenação de Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) promovem, na quinta-feira (19), o Dia D com vagas exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação conta com dez empresas parceiras e oferece 181 vagas de trabalho. O atendimento será das 9h às 13h, na unidade do Sine (avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá – Centro Histórico).

Em destaque, estão 39 vagas para auxiliar administrativo, 20 para consultor de vendas e 15 para repositor de mercadoria. Os interessados devem comparecer à unidade municipal do Sine com a carteira de trabalho, comprovante de residência e laudo da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Para o diretor do Sine Municipal, Adriano Weinmann, o Dia D é uma referência, pois estimula nas empresas a inclusão e promove a integração das pessoas com deficiência. “O trabalho e a geração de renda são uma forma de promover a dignidade, aumentar a autoestima e a valorização pessoal”, afirma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre