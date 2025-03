Colunistas Dia da Escola: celebrando a inclusão e a diversidade

Por Liliane Netto Valls | 16 de março de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Dia da Escola, comemorado em 15 de março, é uma data que nos convida a refletir sobre a importância da educação no desenvolvimento humano e social. A escola é, não apenas um espaço físico, mas principalmente um ambiente fundamental para a formação de cidadãos críticos e conscientes.

É um dia que também nos lembra da luta por uma educação inclusiva e de qualidade para todos. Em um mundo cada vez mais plural, o papel da escola como um espaço inclusivo torna-se essencial para garantir que todos tenham voz e vez no ambiente escolar, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.

A inclusão escolar promove a diversidade e o respeito entre os alunos, permitindo que todos tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente de suas diferenças. Essa abordagem não beneficia apenas as pessoas com deficiência, mas também enriquece a experiência de aprendizagem de todos os estudantes. A convivência com as diferenças é possível perceber as dificuldades e necessidades do outro, possibilitando, assim, identificar a melhor maneira de ajudar.

Uma escola é inclusiva quando a educação ofertada é para todos e possibilita conhecimentos diversificados e acessíveis. Para isso, é essencial que adapte seu currículo e ambiente físico às necessidades dos estudantes, promovendo mudanças que superem barreiras atitudinais, físicas, arquitetônicas, metodológicas, tecnológicas, de comunicação e envolvam toda a comunidade escolar.

É necessário que a escola seja um lugar que possibilite o desenvolvimento do aluno como um ser humano integral, visando não apenas o conhecimento, mas também promovendo o desenvolvimento da autocrítica, da empatia, das habilidades e dos valores da cidadania.

A inclusão é uma conquista que respeita as diferenças, garante direitos iguais e favorece o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais para a convivência em sociedade.

Por Liliane Netto Valls, diretora do Senac Comunidade

