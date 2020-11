Porto Alegre Dia das eleições terá passe livre em Porto Alegre

10 de novembro de 2020

Foto: Alex Rocha/PMPA

Em razão do primeiro turno das eleições municipais, foi publicado no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre), em edição desta terça-feira (10) o decreto 20.795 que determina passe livre no domingo (15), para facilitar o acesso da população aos locais de votação.

A prefeitura informa que os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo estão disponíveis, em tempo real, na função GPS do aplicativo Tri POA e também no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre). O decreto também determina que no dia 29 de novembro, data prevista para o segundo turno, haverá passe livre.

