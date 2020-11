Rio Grande do Sul RS poderá abrigar unidade de projeto social comandado pela ex-ginasta Daiane dos Santos

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Daiane dos Santos e o secretário Francisco Vargas Foto: Divulgação Daiane dos Santos e o secretário Francisco Vargas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O secretário do Esporte e Lazer do RS, Francisco Vargas, recebeu, na terça-feira (10), a visita da ex-ginasta Daiane dos Santos, que apresentou o Projeto Social Brasileirinhos e solicitou a parceria da pasta para ter uma unidade do mesmo no Estado.

Daiane, um dos maiores nomes da ginástica artística feminina brasileira, dedica-se ao projeto e realiza palestras que contam suas vivências no esporte. Atualmente, o projeto propicia a prática de ginástica artística para 250 atletas, na faixa etária de 6 a 17 anos, da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo.

Durante o encontro, Daiane lembrou que iniciou a sua prática esportiva como ginasta no Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo), em Porto Alegre, e que ter uma unidade do Brasileirinhos nesse local seria muito gratificante, até para dar uma retribuição à comunidade gaúcha, que sempre a apoiou.

“A ideia do projeto no Estado é a de abrir mais portas para a ginástica de alto rendimento no Rio Grande do Sul, tendo como sede o Cete. Assim, poderemos resgatar o campeonato brasileiro de ginástica no RS e tornar o Estado o número um no Brasil nessa modalidade”, afirmou.

“Vamos estudar a possibilidade da sede ser no Cete. Ter uma unidade do Brasileirinhos aqui no Estado é muito importante para o desenvolvimento da ginástica gaúcha de alto rendimento, ainda mais por ser coordenado pela única brasileira campeã mundial na modalidade ginástica”, disse o secretário do Esporte.

