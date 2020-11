A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou, na manhã desta quarta-feira (11), que os testes da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, serão retomados no Brasil.

“A Anvisa informa que acaba de autorizar a retomada do estudo clínico relacionado à vacina CoronaVac, que tem como patrocinador o Instituto Butantan”, afirmou a agência em nota.

Segundo a Anvisa, a causa do “evento adverso grave” que levou à suspensão dos testes nesta semana está em investigação. O boletim de ocorrência relacionado à causa da morte do voluntário foi enviado para a agência, pelo Instituto Butantan, às 23h43min de terça-feira (10), de acordo com o comunicado desta quarta.