Domingo, 10 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Brasil Dia dos Pais: saiba qual a origem da data comemorada no Brasil neste domingo

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Especialistas revelam origem da data que ganhou um novo significado no Brasil a partir dos anos 1950

Foto: Pexels
(Foto: Pexels)

Quarta data de maior movimentação do varejo, a origem do Dia dos Pais está associada a um elemento comum em outras efemérides do calendário comercial brasileiro: uma estratégia de marketing.

Idealizada pelo publicitário Sylvio Bhering, à época diretor do jornal e rádio Globo, a comemoração aconteceu pela primeira vez em 16 de agosto de 1953, em referência ao Dia de São Joaquim, pai de Maria na Igreja Católica.

Com o sucesso da ação publicitária, o Dia dos Pais passou por um “rebranding” e ganhou uma nova data no calendário mercadológico brasileiro: o segundo domingo de agosto, inspirado no Dia das Mães – comemorado no segundo fim de semana de maio. A mudança foi a solução encontrada para preencher a lacuna comercial entre junho (Dia dos Namorados) e outubro (Dia das Crianças).

“Bhering criou um concurso para homenagear os pais, que buscava identificar o pai com maior número de filhos, o pai mais jovem e o pai mais velho. Foram premiados o pai de 31 filhos, o pai de 16 anos e o pai de 98 anos. Com a repercussão, imprensa, entidades comerciais e outros órgãos se reuniram para promover o evento e o Dia dos Pais”, recorda Roberta Iahn, coordenadora do curso de comunicação e publicidade da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).

Expectativa para 2025

Setenta e dois anos desde a sua criação, a expectativa da ABCE (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) é que o Dia dos Pais gere um movimento de R$ 9,1 bilhões de reais no e-commerce brasileiro, um crescimento de 14% em relação ao ano passado.

Dia dos Pais no mundo

Se no Brasil a origem do Dia dos Pais está vinculada exclusivamente a motivações do mercado, nos Estados Unidos a comemoração, celebrada pela primeira vez em 1909, remete à figura de Sonora Luise Smart, que buscava uma forma de homenagear o pai, veterano da Guerra Civil, responsável por criar ela e os quatro irmãos após a morte da esposa.

“O princípio era fortalecer laços familiares e não uma data para o comércio. Ela ouviu um sermão dedicado às mães e se inspirou para agradecer seu pai. A história de vida do pai de Sonora era sofrida, pois ele ficou viúvo no nascimento do sexto filho e criou seus filhos sozinho. Herói em casa e herói para o país”, detalha Roberta.

Já em outros países a data está associada a diferentes razões, muitas vezes ligadas a questões religiosas. Portugal, Espanha e Itália, países com importante religiosidade católica, comemoram no 19 de março, Dia de São José, o pai adotivo de Jesus.

Na Rússia, a comemoração acontece em 23 de fevereiro junto com o Dia do Defensor da Pátria, uma celebração que une homenagens tanto à figura paterna como a heróis de guerra locais.

Em todo o mundo, a data é celebrada em mais de 70 países como Grécia, Noruega, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Finlândia, Estônia, Angola, Canadá, França, Malásia, África do Sul, Índia e Bolívia. “Seja religioso, político ou comercial, o Dia dos Pais é uma data comemorativa muito festejada em todo o mundo.”

Primeiro Dia dos Pais

Embora não exista registro histórico preciso sobre a origem da comemoração, a especialista recorda uma tradição, relatada na Antiguidade, que pode ser considerada o primeiro Dia dos Pais. “Foi na Babilônia, há mais de 4.000 anos, quando Elmesu, filho de Nabucodonosor, o rei mais famoso de sua história, moldou em argila o que seria o primeiro cartão de Dia dos Pais, desejando sorte e vida longa.”

