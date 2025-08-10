Mundo Rússia constrói fábrica de drones e se afasta de ajuda do Irã

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Expansão e integração do modelo de design iraniano Shahed-136 fabricado agora por Moscou, revelou discórdias entre as nações Foto: Reprodução Expansão e integração do modelo de design iraniano Shahed-136 fabricado agora por Moscou, revelou discórdias entre as nações Foto: Reprodução

“Finalmente, algo que ninguém mais tem”, diz um jornalista russo durante um documentário de TV sobre a maior fábrica de drones do país. “Uma produção em massa de motores dois tempos não existe em nenhum outro lugar da Rússia.”

A fábrica em questão, na cidade de Alabuga, 960 quilômetros a leste de Moscou, na região russa do Tartaristão, vem produzindo quantidades cada vez maiores do drone de ataque Shahed-136, de design iraniano (conhecido na Rússia como Geran). O responsável pela fábrica acredita que esta pode ser uma de suas maiores conquistas.

“Esta é uma instalação completa”, acrescenta o CEO Timur Shagivaleev no documentário, explicando que a maioria dos componentes do drone agora são produzidos no país.

“As barras de alumínio chegam, os motores são feitos com elas; a microeletrônica é feita de chips elétricos; as fuselagens são feitas de fibra de carbono e fibra de vidro – esta é uma fábrica completa.”

A declaração sinaliza que a produção do drone Shahed, que tem sido a espinha dorsal da guerra entre Rússia e Ucrânia, foi agora em grande parte absorvida pela máquina industrial militar de Moscou.

Produção e exportação de drones em outras regiões

Analistas e autoridades de inteligência acreditam que 90% das etapas de produção agora acontecem na cidade de Alabuga ou em outras instalações russas. Imagens de satélite recentes mostram que a unidade continua se expandindo, com novas instalações de produção e dormitórios que permitiriam aumentar a produção exponencialmente.

Analistas acreditam que esse crescimento permitiria à Rússia exportar, potencialmente, uma versão atualizada e testada em batalha do drone que importou originalmente do Irã – talvez até mesmo para Teerã.

Relações entre Rússia e Irã

Mas uma fonte de inteligência ocidental afirma que a expansão e a integração completa do drone Shahed-136 pela Rússia marginalizaram efetivamente o Irã, revelando discórdias entre Moscou e Teerã.

A fonte afirma que o Irã está cada vez mais impaciente com o pouco retorno que recebe da Rússia, apesar de ter apoiado o esforço de guerra não apenas com drones, mas também com mísseis e outros meios.

Esse descontentamento transbordou efetivamente durante o conflito israelense de 12 dias contra o programa de armas nucleares do Irã em junho deste ano. Durante os ataques, as declarações de condenação da Rússia foram vistas como um apoio insignificante a um país que tem ajudado Moscou desde o início de sua invasão em grande escala da Ucrânia.

“O Irã pode ter esperado que a Rússia fizesse mais ou tomasse mais medidas sem ser obrigada a fazê-lo”, disse Ali Akbar Dareini, analista do Centro de Estudos Estratégicos, com sede em Teerã, o braço de pesquisa do gabinete do presidente iraniano.

“Eles podem não intervir militarmente, mas podem reforçar o apoio operacional, em termos de envio de armas, suporte tecnológico, compartilhamento de inteligência ou coisas do tipo”, acrescentou Dareini.

Parceria estratégica

Após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o país começou a importar drones Shahed iranianos. No início de 2023, Moscou e Teerã assinaram um acordo de US$1.75 bilhão para a Rússia fabricar os drones internamente.

Os 6.000 drones que constavam no contrato inicial até setembro de 2025 foram fabricados cerca de um ano antes do previsto e, de acordo com a inteligência de Defesa da Ucrânia, a Alabuga já produz mais de 5.500 unidades por mês. E o faz de forma mais eficiente e econômica.

“Em 2022, a Rússia pagou em média US$ 200.000 por um drone desse tipo”, disse uma fonte da Inteligência de Defesa ucraniana. “Em 2025, esse valor caiu para aproximadamente US$ 70.000.”

