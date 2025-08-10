Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 12 comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Serviço beneficia mais de 230 comunidades em situação de vulnerabilidade a cada ciclo Foto: Luciano Lanes/PMPA Serviço beneficia mais de 230 comunidades em situação de vulnerabilidade a cada ciclo Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O projeto Bota-Fora, promovido pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), ocorre desta terça-feira (12), até a quinta-feira (14), em 12 comunidades de Porto Alegre. A ação é realizada a partir das 8h e tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares.

Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. Isso evita que o material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos. A cada ciclo, o projeto atende mais de 230 comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, enfatiza o papel da população na continuidade do programa. “Em cada pessoa, reside o poder transformador no combate ao descarte irregular. Quando cada um assume a responsabilidade de destinar seus resíduos corretamente, estamos preservando nossa cidade e fortalecendo uma cadeia que gera emprego e renda. Por isso, reforçamos o apelo para que a população utilize os serviços disponibilizados. Contamos com todos para manter Porto Alegre mais limpa, justa e sustentável”, destaca Hundertmarker.

Programação por comunidades:

Terça-feira, 12: Dormênio e Pantanal (Santa Tereza), Beco da Vitória (Boa Vista do Sul) e Malvina (Santa Tereza);

Quarta-feira, 13: Santa Helena (Jardim Carvalho), Beco X (Farrapos), Vila Farrapos (Farrapos) e Castelo (Restinga);

Quinta-feira, 14: Esmeralda (Lomba do Pinheiro), Planetário (Santana), Campos Verde (Humaitá), Zumbi Palmares (Farrapos) e Santo André (Humaitá).

*O DMLU esclarece que o programa Bota-Fora é realizado em comunidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/projeto-bota-fora-atende-12-comunidades-nesta-semana-em-porto-alegre-6/

Projeto Bota-Fora atende 12 comunidades nesta semana em Porto Alegre

2025-08-10