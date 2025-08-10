Domingo, 10 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 12 comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Serviço beneficia mais de 230 comunidades em situação de vulnerabilidade a cada ciclo

Foto: Luciano Lanes/PMPA
Serviço beneficia mais de 230 comunidades em situação de vulnerabilidade a cada ciclo

O projeto Bota-Fora, promovido pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), ocorre desta terça-feira (12), até a quinta-feira (14), em 12 comunidades de Porto Alegre. A ação é realizada a partir das 8h e tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares.

Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. Isso evita que o material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos. A cada ciclo, o projeto atende mais de 230 comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, enfatiza o papel da população na continuidade do programa. “Em cada pessoa, reside o poder transformador no combate ao descarte irregular. Quando cada um assume a responsabilidade de destinar seus resíduos corretamente, estamos preservando nossa cidade e fortalecendo uma cadeia que gera emprego e renda. Por isso, reforçamos o apelo para que a população utilize os serviços disponibilizados. Contamos com todos para manter Porto Alegre mais limpa, justa e sustentável”, destaca Hundertmarker.

Programação por comunidades:

Terça-feira, 12: Dormênio e Pantanal (Santa Tereza), Beco da Vitória (Boa Vista do Sul) e Malvina (Santa Tereza);

Quarta-feira, 13: Santa Helena (Jardim Carvalho), Beco X (Farrapos), Vila Farrapos (Farrapos) e Castelo (Restinga);

Quinta-feira, 14: Esmeralda (Lomba do Pinheiro), Planetário (Santana), Campos Verde (Humaitá), Zumbi Palmares (Farrapos) e Santo André (Humaitá).

*O DMLU esclarece que o programa Bota-Fora é realizado em comunidades.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Dia dos Pais: saiba qual a origem da data comemorada no Brasil neste domingo
Metade das demissões em 2024 no Brasil foi causada por questões comportamentais
https://www.osul.com.br/projeto-bota-fora-atende-12-comunidades-nesta-semana-em-porto-alegre-6/ Projeto Bota-Fora atende 12 comunidades nesta semana em Porto Alegre 2025-08-10
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Latrocínios e outras mortes violentas despencam em Porto Alegre
Política Senador Flávio diz que Bolsonaro é preso político e critica medidas no Dia dos Pais
Mundo Primeiro-ministro de Israel promete “terminar o trabalho” contra o Hamas
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra alta de 6,4% nas vendas no segundo trimestre de 2025
Mundo Presidente da Ucrânia agradece à Europa enquanto busca lugar à mesa com os Estados Unidos e a Rússia
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.560 vagas de emprego
Grêmio Na Arena, Grêmio enfrenta o Sport pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
Brasil Metade das demissões em 2024 no Brasil foi causada por questões comportamentais
Brasil Dia dos Pais: saiba qual a origem da data comemorada no Brasil neste domingo
Mundo Rússia constrói fábrica de drones e se afasta de ajuda do Irã
Pode te interessar

Porto Alegre Latrocínios e outras mortes violentas despencam em Porto Alegre

Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.560 vagas de emprego

Porto Alegre Jantar dos 130 anos do Pão dos Pobres destaca o impacto social e o compromisso com o futuro da instituição

Porto Alegre Confira os locais de Porto Alegre com presença do radar móvel da EPTC