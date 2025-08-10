Domingo, 10 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Metade das demissões em 2024 no Brasil foi causada por questões comportamentais

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Levantamento é do 6º Observatório de Carreiras e Mercado

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Levantamento é do 6º Observatório de Carreiras e Mercado

Um levantamento feito para 6º Observatório de Carreiras e Mercado realizado pelo PUCPR Carreiras, setor da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), revelou que 50% das demissões em 2024 no Brasil foram causadas por questões comportamentais.

Em seguida aparecem a automação das atividades (25%), a redução de custos e os cortes de despesas (25%). A pesquisa contou com a participação de 3.631 estudantes, 3.655 alumni (ex-alunos) e 583 empresas da área de recrutamento humano.

“O mercado valoriza profissionais que unem competência técnica e habilidades para uma boa convivência. Um único indivíduo com atitudes negativas pode comprometer toda a equipe, surgem conflitos, a produtividade cai e talentos são perdidos. Por isso, é preciso olhar para o autoconhecimento”, explica a coordenadora do PUCPR Carreiras, Luciana Mariano.

Segundo ela, o sucesso está cada vez mais baseado na combinação entre saber fazer as tarefas e saber conviver com as pessoas. “Mais do que dominar ferramentas ou processos, é preciso desenvolver inteligência emocional, empatia, respeito e responsabilidade nas relações, além de se auto avaliar sempre, se questionando sobre sua postura nas relações do dia a dia e a sua forma de lidar com as emoções e com os outros no ambiente de trabalho”, avalia.

O estudo mostrou que no ano passado as habilidades mais valorizadas foram a comunicação oral (11,46%), o planejamento (10,73%), a solução de problemas (10,18%), gestão de conflitos (7,51%) e a comunicação escrita (7,42%).

De acordo com o estudo, em comparação com 2021, período em que as empresas lidavam diretamente com os efeitos da pandemia, observa-se uma mudança nas prioridades, com as habilidades ligadas à solução de problemas (12,58%) ocupando o topo da lista.

A pesquisa aponta que 76% dos respondentes estão investindo na aquisição de novos conhecimentos, o que demonstra uma postura proativa, para evitar a estagnação e fortalecer a empregabilidade. Além disso, 16,32% das empresas entrevistadas priorizam aqueles que demonstram interesse em se atualizar.

Luciana ressaltou que os movimentos do mercado acontecem com rapidez e o que importa é como cada um se posiciona diante dessas transformações.

“Atualizar conhecimentos e desenvolver novas competências é uma necessidade. Aqueles que mantêm o aprendizado constante conseguem se adaptar às mudanças, identificar oportunidades e compartilhar conhecimento. Essa prática ajuda não só na carreira individual, mas também no desempenho das organizações, que precisam de pessoas preparadas para aprender, mudar e colaborar”, disse.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Projeto Bota-Fora atende 12 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Na Arena, Grêmio enfrenta o Sport pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
https://www.osul.com.br/metade-das-demissoes-em-2024-no-brasil-foi-causada-por-questoes-comportamentais/ Metade das demissões em 2024 no Brasil foi causada por questões comportamentais 2025-08-10
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Latrocínios e outras mortes violentas despencam em Porto Alegre
Política Senador Flávio diz que Bolsonaro é preso político e critica medidas no Dia dos Pais
Mundo Primeiro-ministro de Israel promete “terminar o trabalho” contra o Hamas
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra alta de 6,4% nas vendas no segundo trimestre de 2025
Mundo Presidente da Ucrânia agradece à Europa enquanto busca lugar à mesa com os Estados Unidos e a Rússia
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.560 vagas de emprego
Grêmio Na Arena, Grêmio enfrenta o Sport pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 12 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Brasil Dia dos Pais: saiba qual a origem da data comemorada no Brasil neste domingo
Mundo Rússia constrói fábrica de drones e se afasta de ajuda do Irã
Pode te interessar

Brasil Dia dos Pais: saiba qual a origem da data comemorada no Brasil neste domingo

Brasil Mega-Sena, concurso 2.899: prêmio acumula e vai a R$ 40 milhões

Brasil Licenciamento ambiental: entenda o que muda após Lula vetar trechos da lei

Notícias Líder de entidade empresarial francesa alerta Brasil sobre riscos de discutir redução de jornada de trabalho antes de alcançar níveis robustos de produtividade. Na França, foi um desastre