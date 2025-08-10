Domingo, 10 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025
O time gaúcho perdeu para o Fluminense na última rodada e segue em busca de deixar a zona de rebaixamento mais longeFoto: Lucas Uebel/Grêmio
Grêmio e Sport se enfrentam neste domingo (10), na Arena, em Porto Alegre, a partir das 20h30min (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O time gaúcho perdeu para o Fluminense na última rodada e segue em busca de deixar a zona de rebaixamento mais longe. Com 20 pontos e na 14ª posição, está cinco à frente do Vasco, que abre o Z-4.
Lanterna do Campeonato Brasileiro, com seis pontos em 16 jogos disputados, o Sport é a única equipe sem vitórias na competição. O time comandado pelo técnico Daniel paulista vem de uma sequência 19 jogos sem triunfos na temporada, sendo os três últimos empates.
Escalações prováveis
Grêmio – técnico: Mano Menezes
Provável Grêmio: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Edenílson), Riquelme, Cristian Olivera e Alysson; Braithwaite.
Sport – técnico: Daniel Paulista
Time provável: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Chico); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Matheusinho e Derik.
Arbitragem
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
Assistente 2: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)