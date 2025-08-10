Domingo, 10 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025
O atendimento presencial ocorre em cinco locais, de segunda a sexta-feiraFoto: Alex Rocha/PMPA
A partir desta segunda-feira (11), o Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.560 oportunidades de emprego. Destas, 46 são para pessoas com deficiência (PcD).
O atendimento presencial ocorre em cinco locais, de segunda a sexta-feira:
Subprefeitura Nordeste – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana – Parque Chico Mendes.
Subprefeitura Cruzeiro – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Teresa.
Subprefeitura Restinga – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga.
Subprefeitura Norte – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi.
Subprefeitura Humaitá/Navegantes – 9h às 12h e das 13h30 às 17h
– avenida Cairú, 721 (terminal de ônibus), bairro Navegantes.