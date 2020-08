Uma extensa programação marcará as comemorações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, que este ano tem como tema “Narrativas abrangentes: memórias e identidades”. Serão debatidos diferentes aspectos da cultura gaúcha, tais como as criações artísticas e científicas, os saberes tradicionais, as celebrações e os lugares. A programação ocorre durante todo o mês de agosto, com atividades on-line disponibilizadas por mais de 50 municípios e disponíveis em www.cultura.rs.gov.br/programacao. No link, também está disponível um mapa interativo.

Promovido pela Sedac (Secretaria da Cultura), por meio do DMP (Departamento de Memória e Patrimônio) e do Iphae (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado), o Dia Estadual do Patrimônio Cultural se adapta ao cenário de distanciamento social e apresenta uma proposta de programação virtual.

“Esta é uma edição marcada pela reinvenção. A situação de pandemia nos levou a propor atividades em formato digital, como forma de garantir a segurança de todos perante o risco de contaminação pelo coronavírus. A adesão dos municípios e instituições nos mostra que as comemorações serão tão ricas e diversificadas quanto as de 2019”, garante a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

“Teremos uma pauta variada, com a participação de instituições culturais, governamentais e de artistas independentes”, adianta a assessora técnica da Sedac Luísa Maciel, coordenadora do Dia Estadual do Patrimônio.

Adesão

Aderiram à programação 52 municípios e 15 equipamentos de cultura da Sedac. São 129 instituições (museus, bibliotecas, universidades, igrejas, centros de tradição gaúcha, arquivos, institutos, câmaras de vereadores, associações de amigos, conselhos municipais de cultura, escolas, ONGs, remanescentes quilombolas, artistas independentes e emissoras de rádio).

Dia Estadual do Patrimônio Cultural RS

O Decreto 54.608, de 25 de abril de 2019, instituiu o Dia Estadual do Patrimônio Cultural e sua celebração no terceiro final de semana de agosto. Em âmbito nacional, o Dia do Patrimônio Cultural é comemorado em 17 de agosto, em alusão ao nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, um dos fundadores do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e diretor da instituição por 30 anos.