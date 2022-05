Saúde Dia Mundial Sem Tabaco: conheça os sintomas da abstinência do cigarro e saiba como superá-los

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

O Dia Mundial sem Tabaco é celebrado nesta terça-feira

O Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado nesta terça-feira (31), promove a conscientização sobre os danos do cigarro para a saúde.

A abstinência é um dos principais desafios no caminho de quem decide parar de fumar. Os sintomas podem variar de uma pessoa para outra de acordo com o nível de dependência. As reações podem ser passageiras e tendem a desaparecer em algumas semanas.

Efeito de um conjunto de reações desencadeadas no organismo, a síndrome de abstinência da nicotina pode incluir dor de cabeça, irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade e alteração do sono. Em alguns casos, as pessoas podem apresentar aumento do apetite, tristeza e indícios de depressão.

“A tendência com o tempo sem o consumo da nicotina através de cigarro, derivado do tabaco ou mesmo de dispositivo eletrônico para fumar, é que o número de receptores de nicotina nas células do sistema nervoso vá gradualmente diminuindo e, por isso, a avidez por essa droga vai diminuindo e, lentamente, os sintomas de abstinência também vão”, explica o médico pneumologista Gustavo Prado.

De acordo com a psicóloga Vera Lucia Gomes Borges, técnica da Divisão de Controle de Tabagismo do Inca (Instituto Nacional de Câncer), o desconforto inicial é uma das maiores dificuldades na batalha contra o tabagismo.

“Quem quer parar de fumar precisa saber que os sintomas da abstinência do cigarro são transitórios e vão passar. A primeira semana pode ser a mais difícil, mas isso significa que o corpo está se adequando a uma nova forma de funcionar. Por mais desconfortável que seja, a síndrome de abstinência da nicotina é um sinal de que o organismo está voltando a funcionar normalmente”, afirma a especialista.

Dicas para lidar com a síndrome de abstinência

Os sintomas de abstinência podem ser mais severos nas primeiras semanas sem fumar. Os especialistas recomendam descartar qualquer cigarro da casa, evitar o consumo de álcool e café, além de manter uma rotina de alimentação saudável e exercícios físicos.

“A primeira coisa que precisa ser dita a quem decide parar de fumar é que no primeiro dia ela não pode ter cigarro em casa. A fissura, que é a vontade enorme de fumar, dura apenas cinco minutos e passa. Ela pode voltar, mas passa. Então, se a pessoa não tem cigarro por perto, as chances de fumar são menores”, diz Vera.

O pneumologista Gustavo Prado afirma que mudanças na rotina podem ajudar a enfrentar as primeiras semanas sem fumar.

“As estratégias de enfrentamento dos sintomas da síndrome de abstinência são compostas de medidas comportamentais, como por exemplo a busca por distrações, mudar de ambiente e de atividade quando percebe os sintomas de abstinência. Quando der aquela vontade de colocar alguma coisa na mão, sugerimos pegar um lápis para desenhar ou rabiscar. São medidas que ajudam a pessoa a criar caminhos mentais de modificar os hábitos de trazer o cigarro à mão e à boca e acender”, explica.

