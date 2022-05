Porto Alegre Em Porto Alegre, vacinação contra a gripe chega à última semana com menos da metade da meta atingida

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Vacina demora até 15 dias para proteger o organismo contra as cepas de vírus que compõem o imunobiológico

Chegando à última semana da campanha de vacinação contra gripe, Porto Alegre já aplicou 259.573 doses da vacina, correspondendo a 47,6% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde para os grupos prioritários da campanha.

O dado foi extraído do LocalizaSUS nesta segunda-feira (30). Por instabilidade no sistema, não é possível aferir a quantidade de vacinas administradas por grupo prioritário.

Podem comparecer a um dos locais de vacinação oferecidos pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) até esta sexta-feira (03): pessoas com 55 anos ou mais, crianças de seis meses a nove anos, puérperas, gestantes, pessoas com deficiência, trabalhadores da saúde, trabalhadores do transporte e portuários, trabalhadores da educação, integrantes das forças armadas e forças de segurança e salvamento. Também são imunizadas pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.

A vacina demora até 15 dias para proteger o organismo contra as cepas de vírus que compõem o imunobiológico – Influenza A H1N1 e H3N2 e Influenza B. Por isso, é recomendado que as pessoas que podem receber a imunização busquem um serviço vacinador com a maior brevidade possível.

“Com a chegada do frio, a tendência é que os ambientes fiquem mais fechados, e as pessoas mais juntas, possibilitando a transmissão viral. Quanto mais pessoas estiverem imunizadas, maior será a proteção geral”, destaca o diretor adjunto da Vigilância em Saúde da SMS, Benjamin Roitman.

Para receber a vacina, trabalhadores devem comprovar o vínculo com a instituição, empresa ou entidade profissional. Pessoas com mais de 55 anos, documento de identidade, puérperas e gestantes, a carteira da gestante, e crianças, a caderneta de vacinação.

