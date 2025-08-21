Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Saúde Diabetes: primeiro transplante experimental de células do pâncreas faz paciente voltar a produzir insulina

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Células de ilhotas são aglomerados de células encontradas no pâncreas responsáveis pela produção de hormônios que regulam os níveis de glicose no sangue.

Foto: Freepik
Células de ilhotas são aglomerados de células encontradas no pâncreas responsáveis pela produção de hormônios que regulam os níveis de glicose no sangue. (Foto: Freepik)

Um novo estudo publicado na renomada revista científica New England Journal of Medicina mostra que um transplante experimental de células do pâncreas fez um paciente com diabetes tipo 1 de longo prazo voltar a produzir insulina. No trabalho, pesquisadores liderados pelo Hospital Universitário de Uppsala, na Suécia, relatam que células de ilhotas de doadores editadas geneticamente sobreviveram 12 semanas dentro de um homem com diabetes tipo 1, sem qualquer medicamento imunossupressor.

Células de ilhotas são aglomerados de células encontradas no pâncreas responsáveis pela produção de hormônios que regulam os níveis de glicose no sangue. Essas células são essenciais para o controle do açúcar no sangue e a manutenção da homeostase metabólica.

No novo estudo, pesquisadores conduziram um primeiro ensaio clínico aberto em humanos para testar se células de ilhotas hipoimunes modificadas poderiam evitar a rejeição. O diabetes tipo 1 de início precoce continua associado à redução da qualidade de vida, risco cardiovascular grave e redução da expectativa de vida. A toxicidade da imunossupressão ao longo da vida também contribui para a morbidade e mortalidade em receptores de órgãos.

Os pesquisadores usaram a técnica CRISPR-Cas12b de edição genética para alterar ilhotas de um pâncreas de doador falecido com compatibilidade. Em seguida, essas células foram injetadas no paciente, um homem solteiro de 42 anos com histórico de diabetes tipo 1 há 37 anos, sob anestesia geral. Não foram administrados glicocorticoides, anti-inflamatórios ou imunossupressores.

Ensaios seriados ao longo de 84 dias demonstraram fortes ataques adaptativos e imunológicos inatos contra células residuais selvagens e duplamente eliminadas. Células hipoimunes não desencadearam ativação de células T, produção de anticorpos ou citotoxicidade. O peptídeo C de alta sensibilidade permaneceu próximo ou acima de 10 pmol/L e aumentou durante o teste de refeição mista; a hemoglobina glicada caiu cerca de 42%. A ressonância magnética e a PET direcionada ao receptor de GLP-1 confirmaram enxertos viáveis sem inflamação.

Quatro eventos adversos leves foram registrados, nenhum considerado relacionado ao medicamento. A terapia diária com insulina continuou, pois apenas 7% da dose total de reposição de células beta foi implantada. Os autores do estudo, portanto, descrevem o ensaio como uma validação de prova de sobrevivência e prova de função.

Os pesquisadores concluem que a edição genética hipoimune pode, eventualmente, levar à substituição curativa de células beta para diabetes tipo 1 sem imunossupressão sistêmica, uma perspectiva que poderia facilitar o manejo diário e reduzir complicações a longo prazo para milhões de pessoas.

 

(Com O Globo)

