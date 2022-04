Política “Diálogo é diálogo, eu aceito participar”, diz Ciro Gomes sobre terceira via

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











É a primeira vez que o ex-governador do Ceará aceita participar de conversas com integrantes do movimento que pretendem concorrer ao Palácio do Planalto. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes revelou nesta terça-feira (26) ter recebido um convite de Luciano Bivar, presidente do União Brasil, para participar de um encontro com integrantes da chamada terceira via.

“O Bivar, que assumiu a presidência do União Brasil, me perguntou se eu aceitava participar de um diálogo. Ora, diálogo é diálogo, eu aceito participar. Evidente que eu aceito participar”, afirmou Ciro, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

É a primeira vez que o ex-governador do Ceará aceita participar de conversas com integrantes do movimento que pretendem concorrer ao Palácio do Planalto, como Simone Tebet (MDB) e o próprio Bivar – indicado pelo União como pré-candidato nas eleições.

Apesar de admitir e possibilidade de conversar com nomes da terceira via, Ciro não disse se há uma data para o encontro. Nesta semana, haveria um jantar com integrantes do grupo, que acabou cancelado por medo, entre alguns deles, de João Doria (PSDB) roubar protagonismo.

Em entrevista na segunda-feira (25), Simone Tebet admitiu a necessidade de incluir Ciro nas discussões da terceira via. “Não só é possível, como necessário. Acho Ciro Gomes um grande quadro, que tem a coragem de falar aquilo que pensa. Ele tem a grandeza de dizer e falar o que está em risco no Brasil”, disse à RedeTV.

Tebet defende que Ciro “explica corretamente que PT e Bolsonaro são dois lados da mesma moeda”.

Segundo Ciro, o “sim” para o encontro existe pois está “com vontade de apresentar minhas ideias, o que está acontecendo com o Brasil, porque tanto desemprego, porque tanta inflação de volta. Eu tenho muita experiência e o que eu achava que devia ser colocado no lugar”.

“Dialogar sim, mas eu gostaria que minha presença no diálogo fosse ao redor de uma discussão sobre as causas do problema brasileiro. Porque nosso povo tá sofrendo tanto, desemprego, inflação, custo de vida e o que nós pretendemos colocar no lugar”, completou.

Pesquisa

Ciro Gomes, é o nome com melhor desempenho em uma eventual candidatura única da “terceira via” contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo a pesquisa FSB/BTG divulgada na segunda-feira, 25. No cenário em que é o candidato de “consenso”, o ex-ministro aparece com 14% das intenções de voto.

O segundo nome do grupo com mais intenções de voto é o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), com 9%. O ex-governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), a senadora Simone Tebet (MDB) e o deputado federal André Janones (Avante) teriam 8% cada, caso fossem o candidato único da “terceira via”, segundo o levantamento. Felipe D’ Ávila (Novo) fecha a lista, com 5% das intenções de votos.

A pesquisa FSB/BTG consultou 2 mil eleitores por telefone entre os dias 22 e 24 de abril. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é BR-04676/2022. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política