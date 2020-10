Magazine Diane Kruger vive espiã do Mossad em novo filme no streaming

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

"Consegui passar pelo controle com o passaporte falso", conta a atriz sobre treinamento que fez com integrantes da agência de inteligência de Israel. (Foto: Divulgação)

Diane Kruger já fez diversos filmes de ação e adora as aventuras de James Bond. Mas a atriz alemã de 42 anos vai logo avisando que sua identificação com a trama de “A agente infiltrada”, thriller no qual interpreta uma espiã do Mossad, a agência de inteligência de Israel, não passa pelo desejo de participar de um projeto com o espírito das aventuras de 007. O longa-metragem dirigido pelo israelense Yuval Adler está disponível nas plataformas Claro Vídeo, Now, Vivo Play, iTunes, Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e Sky Play.

“Amo filmes de ação mas, para ser honesta, o que conquistou a atenção no projeto do Yuval foi sua parte cerebral, o que ele tem de contato com o mundo real dos agentes secretos”, disse, durante o Festival de Berlim, a estrela de “Em pedaços” (2017), com o qual ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. “Agente infiltrada fala de uma mulher à deriva, que não pertence a alguém ou a algum lugar, que é convocada pelo Mossad. Gostei da ideia de mergulhar na psique dessa personagem, alguém que busca um sentido para a sua vida.”

Inspirado no livro “The english teacher”, escrito por Yiftach Reich Atir, ex-integrante das forças especiais israelenses, o filme de Adler é centrado na figura de Rachel (Diane), poliglota de origem britânico-alemã que acaba de perder o pai, seu último laço com algum tipo de vida social. O Mossad encontra em Rachel os requisitos perfeitos para enviá-la a Teerã disfarçada de professora de inglês: sua missão é se aproximar de um playboy iraniano ligado ao programa nuclear daquele país. Mas, quando ela se envolve romanticamente com ele e perde contato com a agência, seu chefe imediato é obrigado a encontrar a agente, antes que ela se torne um risco.

