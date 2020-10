Magazine A Netflix ficará sem Harry Potter; Filmes podem ir para o HBO Max no Brasil

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Filmes de Harry Potter estão no streaming do Now (Claro/NET) e irão para HBO Go. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Netflix confirmou que os quatro filmes de Harry Potter em seu catálogo ficarão disponíveis até o dia 1º de novembro no Brasil; eles entrarão no HBO Go em 7 de novembro. A WarnerMedia é dona da famosa franquia de Hogwarts, e lançou este ano o serviço de streaming HBO Max, que está previsto para desembarcar na América Latina em 2021.

A HBO Go anunciou em seu site: “a magia de todos os filmes de Harry Potter reunidos em um só lugar; em 7 de novembro, Harry Potter assume o controle da HBO”.

Por enquanto, todas as adaptações dos livros de J. K. Rowling estão presentes no Now, da Claro/NET: no entanto, é necessário assinar TV paga com os canais Telecine. Alguns dos filmes também podem ser encontrados direto no Telecine, contratado de forma avulsa por R$ 37,90 mensais.

A WarnerMedia poderia consolidar todos eles em seu próprio serviço de streaming: a empresa confirmou que o HBO Max chegará à América Latina em 2021. Seria algo semelhante ao que a Disney fez antes do lançamento do Disney+ em novembro: os filmes da Marvel (Vingadores, Thor) e Pixar (Toy Story, Nemo) que estavam na Netflix foram removidos do catálogo; o mesmo ocorreu no Amazon Prime Video.

Existem alguns títulos que geram verdadeiras disputas entre serviços de streaming, como a série Friends — que também pertence à WarnerMedia. Os filmes de Harry Potter, que faturaram US$ 7,7 bilhões nos cinemas, são bastante visados por servirem como uma forma de reter e conquistar assinantes.

Nos EUA, o HBO Max estreou em maio com todos os oito filmes de Harry Potter, mas retirou todos em agosto. É que a WarnerMedia já havia feito acordo com a NBCUniversal pelos direitos de transmissão na TV e em plataformas digitais entre 2018 e 2025, mas conseguiu negociar uma “janela” para colocá-los em seu streaming de forma temporária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine