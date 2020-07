Os bares, chamados de “pubs” no Reino Unido, abriram em 4 de julho, seguindo regras de distanciamento físico entre fregueses, no que ficou conhecido como “super sábado”. Depois de três meses, milhares de pessoas se reuniram para tomar cerveja com a reabertura de pubs.

No Brasil, apesar do número alto de infecções e mortes, cidades no Brasil como São Paulo e Rio de Janeiro também estão permitindo a reabertura de bares. No Rio, dezenas lotaram os estabelecimentos na semana passada sem distanciamento físico ou máscaras, provocando críticas.

Na Inglaterra, também houve controvérsias. Houve relatos de prisões e fechamento antecipado de locais em todo o país e cenas de pessoas aglomeradas sem distanciamento social ou máscaras, como no centro de Londres, mas a polícia disse que a maioria das pessoas agiu com responsabilidade.